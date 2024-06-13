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Аэропорт Астаны сделал важное заявление

Аэропорт Астаны сделал важное заявление , фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 20:43 Фото: Zakon.kz
Столичный аэропорт 13 июня сообщил, что в пиковый летний период продлевает регламент работы для удобства пассажиров. Авиакомпании пересмотрят расписание по внутренним перелетам, передает Zakon.kz.

Отмечается, что на основании обращений со стороны авиаперевозчиков проектная группа технических специалистов управляющей компании аэропорта оптимизировала технологический процесс по ремонту на аэродроме.

"В связи с высоким сезонным спросом в летний период на воздушные перевозки для удобства пассажиров с 14 июня текущего года продлевается регламент работы аэропорта с ежедневным технологическим перерывом (23:00 до 00:30). На время проведения работ аэропортом будет обеспечена годность взлетно-посадочной полосы, ремонтные работы будут осуществляться на других участках аэродромного покрытия (магистральная рулежная дорожка, рулежные дорожки, перрон) с последующим переходом на взлетно-посадочную полосу", – говорится в сообщении. 

Также сообщается, что на сегодня работы ведутся на магистральной рулежной дорожке, что не препятствует функционированию аэропорта.

"В целях удовлетворения спроса на авиаперевозки авиакомпании оперативно пересмотрят расписание по внутренним перелетам и обеспечат дополнительные рейсы по популярным направлениям. В этой связи пассажирам рекомендуется проверять наличие билетов через официальные сайты авиакомпаний", – заключила пресс-служба аэропорта.

Ранее сообщалось, что из-за капитального ремонта взлетно-посадочной полосы с 1 мая по 24 декабря аэропорт Астаны будет закрыт для приема и выпуска воздушных судов в ночное время. 

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