Стройка в разгаре: 900 тонн металла для нового химического комплекса завезены в Жамбылскую область

В Жамбылской области полным темпом продолжается строительство химического комплекса компании "ЕвроХим".

На днях в Жанатас прибыли 37 большегрузных тралов, доставивших более 900 тонн стальных пластин и металлоконструкций. Из них будут изготовлены резервуары для хранения серной кислоты.

Производство серной кислоты – второй из трех этапов масштабного проекта одного из лидеров мирового рынка минеральных удобрений компании "ЕвроХим". В рамках первого этапа инвестор построил и ввел в эксплуатацию горнорудный комплекс, производящий 740 тысяч тонн фосфоритной муки в год.

Сейчас же компания ускоренными темпами возводит корпуса и монтирует оборудование нулевого цикла нового производства. Строители и инженеры стремятся максимально использовать летний сезон из-за частых штормовых предупреждений в регионе в холодное время года.

"Продукция завода серной кислоты может быть востребована не только для нужд "ЕвроХима". По крайней мере, об этом говорят в компании. В 2023 году "Казатомпром" вынужден был сократить добычу урана, и это несмотря на рост цен на уран. Причиной этому стала нехватка серной кислоты – основного реагента, который используется нацкомпанией при добыче сырья", – говорит политолог и директор ОФ "Кемер Арна" Замир Каражанов.

Фото: Еврохим

Уже осенью на площадке будет установлено четыре резервуара для хранения серной кислоты. Изготавливать ее "ЕвроХим" планирует из местной казахстанской серы методом двойного контактирования и двойной абсорбции – это традиционная технология, проверенная десятилетиями на различных промышленных площадках мира.

При этом производство компания планирует максимально цифровизировать. Уже сейчас "ЕвроХим" внедряет передовые технологии на всех своих проектах. Химкомплекс в Жанатасе планируется оснастить системой управления на основе искусственного интеллекта. Таким образом, сотрудники будущего завода смогут переложить рутинные производственные операции на машины, что значительно повысит безопасность труда на потенциально опасных для жизни участках.

В компании отмечают, что особое внимание уделяется также системам природоохранной сферы. Используемая здесь технология производства серной кислоты и утилизации входящих газов не будет нести вреда человеку и окружающей среде.

Наряду с серной кислотой, являющейся стратегическим сырьем, "ЕвроХим" реализовывает и третий этап проекта – возведение химического комплекса по производству минеральных удобрений. На данном участке активно ведутся земельные работы. Напомним, в мае "ЕвроХим" подписал контракт на строительство, проектирование и ввод в эксплуатацию химкомплекса с ведущей инжиниринговой компанией CNCEC. Ежегодно новое предприятие будет производить свыше миллиона тонн минеральных удобрений и сопутствующих промышленных продуктов.

Фото: Еврохим

"Химическая отрасль в стране развита слабо. У нас действует только два крупных собственных производства минеральных удобрений. При этом дефицит локального продукта на рынке хорошо ощутим. Большая часть удобрений, которые потребляют наши фермеры, импортируется из России и Узбекистана. Такая тенденция продолжается, даже несмотря на то, что 60% от стоимости именно местных удобрений субсидируется государством. Поэтому новый завод "ЕвроХима", на мой взгляд, пойдет на пользу как химической индустрии Казахстана, так и агропромышленному комплексу", – считает руководитель одной из крупнейших казахстанских компаний по продаже минеральных удобрений "Агромарт" Арман Байбеков.