Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

На миллионы тенге оштрафовали Атырауский нефтеперерабатывающий завод

На миллионы тенге оштрафовали Атырауский нефтеперерабатывающий завод, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 21:41 Фото: КМГ
Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) оштрафовали почти на 6 млн тенге за нарушения, допущенные на станциях контроля качества атмосферного воздуха, сообщает Zakon.kz.

Об этом 13 июня сообщили в Комитете технического регулирования и метрологии.

"В ходе проведенной Департаментом Комитета технического регулирования и метрологии по Атырауской области проверки, инициированной на основании обращения регионального Департамента экологии, за использование неповеренных средств измерений (п. 1 ст. 19 ЗРК "Об обеспечении единства измерений"), АНПЗ привлечено к административной ответственности по части 1 ст. 419 КоАП с наложением штрафа в размере 1600 МРП", – говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные нарушения являются недопустимыми, поскольку от пригодности используемых указанным предприятием средств измерений зависит бесперебойная работа стационарных газоанализаторов, позволяющих определить точное количество содержания вредных газов нефтепродуктов в атмосферном воздухе и предупредить, в случае их превышения, угрозу причинения вреда жизни и здоровью человека и окружающей среды.

2 апреля сообщалось, что в ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" после скандала, который разгорелся в феврале 2024 года, назначили нового генерального директора. Им стал Абзал Досжанов. 

Читайте также

zakon.kz
Жители Алматы вновь почувствовали землетрясение
Диана Абдуллаева
Атырау Атырауская область Нефть 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тонировка
"Разрешение" тонировать передние стекла авто прокомментировали в МВД
Мусульманство, мусульманская вера, ислам, мусульмане, мечеть внутри, молящиеся люди, рамадан, священный месяц, рамазан, Курбан Айт, Курбан-байрам, мусульманский праздник, намаз, молитва в исламе, время намаза, ораза, ураза, мусульманский пост
В Казахстане определили время праздничного намаза на Курбан айт
молния Кок-Тобе Алматы
В Алматы молния ударила в телебашню на Кок-Тобе
Хоста – королева малоуходного сада и фаворит ландшафтных дизайнеров: как посадить и как ухаживать
Хосты в ландшафтном дизайне: куда посадить и как ухаживать
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: