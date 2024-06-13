На миллионы тенге оштрафовали Атырауский нефтеперерабатывающий завод

Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) оштрафовали почти на 6 млн тенге за нарушения, допущенные на станциях контроля качества атмосферного воздуха, сообщает Zakon.kz.

Об этом 13 июня сообщили в Комитете технического регулирования и метрологии.

"В ходе проведенной Департаментом Комитета технического регулирования и метрологии по Атырауской области проверки, инициированной на основании обращения регионального Департамента экологии, за использование неповеренных средств измерений (п. 1 ст. 19 ЗРК "Об обеспечении единства измерений"), АНПЗ привлечено к административной ответственности по части 1 ст. 419 КоАП с наложением штрафа в размере 1600 МРП", – говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные нарушения являются недопустимыми, поскольку от пригодности используемых указанным предприятием средств измерений зависит бесперебойная работа стационарных газоанализаторов, позволяющих определить точное количество содержания вредных газов нефтепродуктов в атмосферном воздухе и предупредить, в случае их превышения, угрозу причинения вреда жизни и здоровью человека и окружающей среды.

2 апреля сообщалось, что в ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" после скандала, который разгорелся в феврале 2024 года, назначили нового генерального директора. Им стал Абзал Досжанов.