События

Атырауский облсуд полностью оправдал экс-главу АНПЗ Мурата Досмуратова

Мурат Досмуратов, суд, анпз, приговор, апелляция , фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 23:03 Фото: kmg.kz
Бывший генеральный директор Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) Мурат Досмуратов официально признан невиновным и реабилитирован, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание "Ак Жайык" со ссылкой на его супругу Нургуль Досмуратову.

По ее словам, Атырауский областной суд отменил все обвинения в отношении экс-руководителя предприятия и принес извинения от имени государства. Решение принято после того, как прокуратура заявила об отказе от уголовного преследования, указав на отсутствие состава преступления.

Мурат Досмуратов занимал должность генерального директора, председателя правления ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" с июля 2022 года. Весной 2024 года стало известно, что его поместили под домашний арестПо данным АФМ, Досмуратова подозревали в том, что в 2022-2023 годах при наличии гарантийного срока поставщика на поставленное оборудование он необоснованно выделил из средств АНПЗ деньги и заключил соответствующий договор по ремонту технологического оборудования на общую сумму 1,9 млрд тенге.

20 ноября 2024 года Досмуратова признали виновным, освободили от ответственности и взыскали 2 млрд тенге.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
