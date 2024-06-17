Петиция против утильсбора: казахстанцы смогут посмотреть видео с заседаний рабочей группы

В Казахстане продолжает работу специально созданная группа по рассмотрению петиции касательно утильсбора. Видео с ее заседаний будут доступны для всех желающих, сообщает Zakon.kz.

Министерство промышленности и строительства РК на своем YouTube-канале создало специальный плейлист, где размещает полные версии видео с заседаний и выездных мероприятий Рабочей группы по рассмотрению петиции по вопросам утильсбора.

"Мы выступаем за прозрачность процесса рассмотрения петиции. Именно поэтому нами принято решение публиковать полные версии видео, чтобы у граждан складывалась полная картина происходящего", ― отметили в МПС РК.

Первые видео уже доступны на канале министерства. Плейлист будет пополняться по мере проведения всех мероприятий, запланированных в рамках рассмотрения петиции.

В Казахстане была создана петиция за отмену утильсбора, которая набрала необходимое количество подписей для ее рассмотрения. В рабочую группу вошли депутаты Парламента РК, вице-министры промышленности и строительства, экологии и природных ресурсов, финансов, сельского хозяйства, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, культуры и информации РК, заместитель министра иностранных дел, представители других заинтересованных госорганов. О чем говорили на предыдущем заседании рабочей группы, можно почитать здесь.