В Алматы почувствовали землетрясение
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В четверг, 4 июня 2026 года, жители Алматы почувствовали землетрясение, сообщает Zakon.kz.
Соответствующая информация появилась на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). По данным зарубежных специалистов, магнитуда подземных толчков составила 5,8.
Информация о происшествии уточняется. Редакция уже запросила официальные данные у МЧС РК.
Ранее сейсмологи сообщили о новом землетрясении в Каспийском море.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript