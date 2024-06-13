Жара, шквал, град: какая погода ждет казахстанцев 14 июня

Корреспондент Zakon.kz узнал, какой будет погода в Казахстане 14 июня 2024 года.

По данным РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, град, шквал, на востоке и в центре страны – сильный дождь.

"Лишь на северо-западе и юге Казахстана сохраняется погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра на юге с пыльной бурей, ночью на крайнем севере – туман", – говорится в сообщении.

Также синоптики отметил, что днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской областях сохраняется, в Костанайской области ожидается сильная жара.

"В Улытауской, Жамбылской, в северной половине Алматинской, на юге, севере в Западно-Казахстанской, на востоке, в центре Актюбинской, на побережье Мангыстауской, на западе, северо-востоке области Жетісу, на юге, в центре области Абай, на западе, в центре Карагандинской, на юго-западе, юге Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге Восточно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность", – указывается в сообщении.

Вместе с тем, в Атырауской, Мангистауской, Туркестанской, Кызылординской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, юге Актюбинской, на западе, востоке Жамбылской, в центре Алматинской, на юге Костанайской областей, на северо-западе областиЖетісу сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге Карагандинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что в Алматы 14 июня ожидаются гроза, град и сильный ветер. Департамент по чрезвычайным ситуациям мегаполиса сделал заявление.