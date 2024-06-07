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Какая погода ждет казахстанцев 8 июня

Какая погода ждет казахстанцев 8 июня , фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 01:15 Фото: pixabay
Корреспондент Zakon.kz узнал, какой будет погода в Казахстане 8 июня 2024 года.

По данным РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтов сохранится неустойчивый характер погоды на большей части территории РК. Ожидаются дожди с грозами, на западе, севере – сильный дождь, на западе, севере, востоке – град. Лишь на юге страны ожидается погода без осадков. Также по республике ожидается усиление ветра, днем на юго-западе – пыльная буря.

Днем в Кызылординской, Алматинской и Жетысуской областях сохранится сильная жара. На юге Костанайской области ожидается сильная жара.

В Мангистауской, Туркестанской, Жамбылской областях, на западе, юге, в центре Улытауской области, на западе, севере Кызылординской, на юго-востоке, юге Западно-Казахстанской, на севере, в центре Алматинской, на западе Актюбинской областях, на востоке Атырауской, на юге Костанайской, Карагандинской и Абайской областях сохраняется высокая пожарная опасность.

В пустынных районах Туркестанской, на северо-западе, юге, севере Атырауской, на западе Западно-Казахстанской, на юге, северо-востоке, в центре Кызылординской, на севере, в центре Мангистауской, на юге Актюбинской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ране сообщалось, что сильная жара до 37°С ожидается в Алматы в ближайшую неделю. 

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