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Повышенное загрязнение воздуха прогнозируют в трех городах Казахстана

загрязнение воздуха, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2024 09:26 Фото: freepik
В субботу, 15 июня, синоптики предупреждают о высоком содержании вредных примесей в трех городах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов "Казгидромет", неблагоприятные метеорологические условия ожидают жителей и гостей Актобе, Петропавловска, ночью Атырау.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

На 15 июня в ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют жару до +42, ливни и град.

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