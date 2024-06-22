Ливень, град и сильную жару прогнозируют в Казахстане 23 июня

"Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на воскресенье, 23 июня, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу синоптиков, в стране сохранится неустойчивая погода.

"На большей части территории РК по-прежнему сохраняется неустойчивая погода, с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами, на западе страны ожидается сильный дождь, шквал, града, также по республике ожидается усиление ветра". РГП "Казгидромет"

Днем в Абайской, Жетысуской, Улытауской, Алматинской, Жамбылской областях сохраняется сильная жара, в Павлодарской, Карагандинской ожидается сильная жара.

В Актюбинской, Алматинской, на севере, востоке Улытауской, на севере Абайской, на западе, в центре Карагандинской, на севере, в центре Западно-Казахстанской, на западе Акмолинской, на юге Восточно-Казахстанской, на западе, северо-востоке Мангистауской, на севере, востоке Жетысуской, на востоке, в центре Павлодарской областей сохраняется высокая пожарная опасность, на западе Атырауской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Атырауской, Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, в северной половине Алматинской области, Улытауской, на юге Западно-Казахстанской, на западе, юге Актюбинской, на юге Костанайской, Карагандинской областей и в Абайской, на востоке Жетысуской, на севере, юго-востоке, в центре Мангистауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В "Казгидромете" предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на семь дней в Алматы. Согласно данным синоптиков, в течение недели температура воздуха повысится до +38 градусов, но при этом будут сильные дожди и ветер.

