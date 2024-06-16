Президент поздравил казахстанских медиков с профессиональным праздником

16 июня 2024 года Касым-Жомарт Токаев поздравил медиков Казахстана с Днем медицинского работника, сообщает Zakon.kz.

Поздравление главы государство опубликовала Акорда.

"Уважаемые врачи, работники сферы здравоохранения! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы выполняете ответственную и благородную миссию, изо дня в день заботясь о здоровье граждан, самоотверженно спасая жизни людей", – отметил Токаев.

Он также напомнил о том, что в Казахстане не так давно был принят закон, направленный на защиту медработников.

"Развитие системы здравоохранения, всесторонняя поддержка врачей – одна из приоритетных задач государства. Ваш неустанный труд заслуживает самого высокого признания и уважения. Недавно был принят закон, направленный на укрепление статуса и комплексную защиту прав медицинских работников. Впервые учреждено почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері", которое присваивается за выдающиеся заслуги перед страной".

В конце президент поблагодарил людей в белых халатах и пожелал всех благ.

"Неизменно следуя идеалам и ценностям концепции "Адал азамат", вы показываете пример подлинного профессионализма и беззаветной верности врачебному долгу. Выражаю вам искреннюю признательность за вашу созидательную деятельность на благо общества! Желаю всем крепкого здоровья, счастья и новых достижений!" – заключил Токаев.

К профессиональной дате – Дню медработника – Zakon.kz подготовил несколько историй о врачах из разных регионов страны.

