"Казалось, что я покорил космос!" – истории казахстанских врачей

В третье воскресенье июня в Казахстане ежегодно чествуют работников здравоохранения. К профессиональной дате – Дню медработника – Zakon.kz подготовил несколько историй о врачах из разных регионов страны.

Золотое сердце Толеугали Койшыбаева из Семея

Врач-нейрохирург БСМП в Семее Толеугали Койшыбаев – личность известная. Он не только ежедневно проводит сложнейшие операции на спинном и головном мозге, но и готов оказать помощь тем, кто находится за сотни километров от больницы. Днем и ночью, в пургу и жару, на любом виде транспорта он выезжает в отдаленные районы, где проводит сложнейшие операции на мозг. Недаром в 2019 году его кандидатуру номинировали в проект "100 новых лиц Казахстана". И именно таких людей можно назвать "Адал Азамат".

Концепция "Адал азамат", которую выдвинул президент Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента 1 сентября 2023 года, берет свое начало от учения Абая о "Совершенном человеке". Если каждый человек будет ответственным гражданином, у которого слова не расходятся с делом, то в стране восторжествует справедливость. Именно этому нас учат истории казахстанских врачей.

Фото Zakon.kz/Екатерина Гуляева

Уже с третьего курса мединститута студент Койшыбаев часто брал ночные дежурства в отделениях областной больницы. Не чурался любой работы: сопровождал больных для прохождения различных процедур и исследований, наблюдал за врачами в травматологии, следил, как делаются перевязки. Но главное, он постоянно находился в операционной, особенно, если на столе лежал пациент с интересным случаем. Так что неудивительно, что и интернатуру он окончил на базе больницы, ставшей ему родным домом.

Фото предоставлено Толеугали Койшыбаевым

"До сих пор помню свою первую самостоятельно сделанную операцию. Конечно, это было удаление аппендицита. Не бог весть какая операция по сложности, но на тот момент мне казалось, что я покорил космос!" – улыбается опытный нейрохирург.

Свое первое рабочее место в качестве врача Толеугали Койшыбаев получил по распределению в районной больнице Павлодарской области. И хоть он числился хирургом, на самом деле выполнял функции участкового терапевта, потому что в больнице не было анестезиолога, собственной лаборатории, УЗИ-аппарата и другого необходимого оборудования.

"Продержавшись так с год, я понял, что скоро окончательно превращусь в районного терапевта и растеряю те немногие навыки, которые приобрел, работая в больнице во время интернатуры. Поэтому я вернулся в Семей, чтобы делать то, что хочу больше всего, – оперировать и помогать людям", – признался Толеугали Койшыбаев.

Фото предоставлено Толеугали Койшыбаевым

Но в областной больнице не оказалось свободных ставок хирургов общей практики, зато была вакансия нейрохирурга. И после суточного раздумья он принял решение сделать новый поворот в своей судьбе.

"Нейрохирургия – совершенно особое направление в медицине. Каждый второй случай – это результат ДТП, полученной травмы при несчастном случае или жертва преступления. Поэтому и отношение к тебе, как к лечащему врачу, особое. Ведь история болезни в таких случаях становится одним из доказательств вины подозреваемого, а посему каждый документ и назначение врача рассматривается уже с юридической точки зрения", – раскрывает секреты профессии Толеугали Койшыбаев.

Фото предоставлено Толеугали Койшыбаевым

Успехи молодого нейрохирурга заметили и в других больницах. И когда в июле 2019 года на базе Больницы скорой медицинской помощи – крупнейшего медицинского центра в Семее – открыли гибридную операционную с установкой ангиографа последнего поколения и новое отделение нейрохирургии, главный врач сделал предложение войти в новую команду и Толеугали Койшыбаеву.

"БСМП – не только крупнейшая больница в регионе. Здесь работают все ведущие специалисты области, у которых есть чему поучиться. Кроме того, мы курируем работу всех районных больниц Абайской области, консультируя их и помогая проводить сложнейшие операции", – пояснил нейрохирург.

За эти годы Толеугали Нургалиевич исколесил на всех видах транспорта и облетел на санитарном вертолете практически все районы Абайской области, побывав в самых отдаленных аулах и оперируя во всех районных больницах. Много раз он оставался в районах на несколько суток, так как не мог покинуть пациента до стабилизации его состояния. А чаще всего его можно встретить в Аягозской районной больнице, где несколько лет назад создали инсультный центр.

Здесь нейрохирург Койшыбаев часто организует мастер-классы с приглашением ведущих специалистов страны, чтобы научить коллег самым современным методикам нейрохирургического вмешательства. Цель одна – приблизить высокотехнологическую медицинскую помощь к пациентам сельских районов, спасая их жизнь и здоровье.

Медицинское "трио" из Костаная

Профессионалами могут быть и молодые специалисты. Это на деле доказывают врачи урологического отделения Костанайской областной больницы. Работа медицинского "трио" – Жаслана Амиржанова, Антона Кистанова и Талгата Дуйсенова, которые активно проводят малоинвазивные операции, позволила вывести отделение в число успешных. И этих молодых людей тоже с успехом можно назвать "Адал Азамат".

"Адал Азамат" в переводе с казахского означает "Справедливость, честь, достоинство" и представляет собой инициативу, запущенную президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Она охватывает несколько ключевых аспектов и один из них – ответственность за свой труд и за свою страну.

Фото предоставлено Жасланом Амиржановым

По воле судьбы врачи друг за другом пришли в это отделение. И если Жаслан и Антон родились и выросли в Костанае, но учились и несколько лет работали в российских клиниках, то Талгат приехал из Алматы.

"Особых раздумий, кем я стану, у меня не было: большая часть моих родственников работает в медицине. И уже более 30 лет трудится врачом моя мама. И в другой сфере я себя не видел и не вижу", – поделился Жаслан Амиржанов.

Он окончил Челябинскую медицинскую академию, затем два года работал в различных стационарах города. Именно там под руководством Андрея Иванова начал осваивать малоинвазивные операции. Перспектива роста была, но Жаслан вернулся на родину. И сегодня отмечает, что это было сделано не зря. С момента его прихода в областную больницу начали активно внедряться все виды современных эндоурологических операций.

"Сейчас мы можем удалять камни в почках без проколов через мочеиспускательный канал. Также в январе 2023 года начали проводить чрескожные операции. Операции по удалению аденомы простаты больших размеров без разрезов. Это самые современные операции в урологии, которые проводятся в мире", – рассказал Амиржанов.

Сегодня практически любая проблема в урологии решается операцией без разрезов. Такое вмешательство позволяет пациенту быстро восстанавливаться. И если раньше госпитализация длилась до двух недель, то теперь – не больше недели.

"Мы работаем одной командой. Когда поступает пациент, обсуждаем его случай, вырабатываем тактику и отправляемся в операционную. Успех лечения зависит не только от хирурга, но и ассистента, и всей хирургической бригады", – подчеркивает врач.

Талгат Дуйсенов еще в детстве решил, что будет помогать людям, поэтому целенаправленно поступил в Казахский национальный медицинский университет им. С. Асфендиярова в Алматы. Во время учебы он получил грант от акимата Костанайской области, поэтому в 2022 году вместе с семьей переехал в Костанай.

"Когда встал вопрос по специализации в вузе, выбрал урологию и не жалею об этом. Это направление сегодня активно развивается, внедряются новые методы лечения и операций, есть чему учиться и совершенствоваться, чем мы и занимаемся. У нас дружная команда, и если я попрошу помощи, коллеги не откажут", – рассказал уролог.

В окружении Антона Кистанова были только педагоги, но он решил, что будет врачом и поступил в Карагандинский государственный университет, затем была учеба в Екатеринбурге по специальности "урология".

"Там было много предложений по работе, но по семейным обстоятельствам вернулся в Костанай. И сегодня не жалею о своем выборе. Сейчас мы работаем в команде, и такой труд приносит больше результатов", – добавил Кистанов.

Интересный и в то же время сложный случай произошел в первый год его работы в областной больнице, когда привезли мужчину, у которого после падения со второго этажа разорвалась почка пополам.

"Тогда я испытал всю сложность работы, а затем массу положительных эмоций, когда пациент выжил и даже быстро восстановился. Это воодушевило меня на будущее, и я понял, что работаю не зря", – поделился Кистанов.

Сейчас врач активно ведет страницу в соцсетях, где нестандартно и интересно рассказывает о вопросах урологии. Обратная положительная связь стала для него стимулом для проведения просветительской работы. Собеседники едины во мнении, что врач – это образ жизни и призвание.

Примером казахстанца, которого можно назвать "Адал Азамат", является Кирилл Осин, независимый эколог из Мангистау.

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"Без права на сон и отдых": врачи из Кокшетау о буднях во время паводков

Не все врачи носят стерильные костюмы и белые халаты. Например, в период паводков униформу фельдшеров и водителей скорой помощи дополнили высокие резиновые сапоги и плащи. До сегодняшнего дня станция скорой помощи Акмолинской области не имела в своем арсенале воздушного транспорта. Когда в регион пришла большая вода, добираться приходилось на служебных машинах, лодках и даже на руках коллег и спасателей. Большая часть сотрудников этой станции трудится там уже более 30 лет.

"После окончания медицинского училища пришла сюда и работаю уже 43 года. Была диспетчером, выездным фельдшером и вот уже более 26 лет работаю главным фельдшером. В период паводков работа, в первую очередь, осложнилась из-за бездорожья. Наши врачи и на лодках, и по железнодорожным рельсам, и на руках спасателей добирались до пациентов. И вызовов стало больше. Многие из-за переживаний испытывали стресс. Участились вызовы из-за болей в сердце, повышения давления. Где-то приходилось даже нашим водителям фельдшерам помогать. Работа была без права на сон, отдых и обед. Диспетчеры тоже работали в усиленном режиме. Так как многие автомобильные дороги были закрыты, путь занимал больше времени", – рассказала главный фельдшер Бибигуль Байтуканова.

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

В областной центр экстренно доставляют только тяжелых пациентов. В некоторые районы путь занимает до 7-8 часов на автомобиле.

"Тяжелых пациентов сопровождать может только реаниматолог. Приходится нам отрывать районных реаниматологов. А их в районах обычно по одному специалисту. Получается, что мы оголяем район от экстренной помощи. Ни хирург, ни другие врачи ничего не смогут сделать без противошоковой терапии", – отметил заведующий медавиацией города Кокшетау Азамат Усенов.

Во время паводков длительность поездок увеличилась в разы.

"Я работаю 24 года в скорой. Часто случается, что зимой и весной нет подъездов к населенным пунктам. Но 2024 год на моей памяти один из самых сложных. Едем с пониманием, что нас ждет экстренный пациент, каждая минута на счету. Там добираешься настолько близко, насколько возможно. Дальше бежишь, переплываешь на лодке или вовсе на руках ЧС-ников. Все, как в фильме", – вспоминает фельдшер бригады №4 Константин Попков.

Неоценимую роль в экстренных ситуациях играют профессионализм и простая человеческая доброта водителей карет "скорой помощи". Чаще всего они остаются в тени. Вся слава и почести достаются тем, кто напрямую работает с пациентами. Но нельзя забывать, что именно благодаря водителям врач смог вовремя оказаться рядом с больным. Это не только про искусную езду. Они помогали коллегам добраться до затопленных домов на своих спинах.

"В некоторых районах машина уходила под воду так, что колес не было видно. У нас сразу перестала работать сирена из-за того, что намокла. Голова на все 360 градусов, смотришь по сторонам, боишься. По воде едешь интуитивно. Там ведь может быть и яма, и открытые люки колодцев, камни и вообще что угодно. Поток воды на дорогу выбрасывал всякое. Ничего не поделаешь – надо добираться. Где-то мы, может, сделали больше, чем от нас требовалось. Хотя в те дни, я думаю, все работали на пределе своих возможностей", – скромно говорит водитель бригады №4 Сергей Охлопков.

Мужчина работает на станции около четырех лет. С паводками, в отличие от большинства коллег, столкнулся впервые. Но не растерялся. Без единой поломки и промедлений медицинская бригада прибывала на место. О том, как помогали переправляться врачам уже без машины, водители рассказывать не захотели. Героями они себя не считают.

К слову, теперь нелегкий труд медиков облегчит собственный вертолет на балансе медавиации. Такой подарок к профессиональному празднику подготовили местные власти. До этого летать приходилась на арендованном у спасателей транспорте. В период паводков, конечно, такой возможности не было.

Фото: Zakon.kz/Карина Негметова

"С первого июня у нас уже было три вылета на арендованном вертолете. А так вообще потребность большая. Можно по два-три раза в день вылетать. Сложность в том, что у нас разнонаправленные районы. В стороне Костаная: Атбасар, Есиль, Державинск. Аршалынский район вообще за Астаной. Если взрослое население может принять столичная станция, то за детей отвечаем только мы. Ерейментау почти под Павлодаром. Очень часто требуется санавиация. Например, до Жаркаинского района ехать 6 часов, а на вертолете – два. В случае, когда человек нуждается в помощи, это огромная разница", – прокомментировал заведующий медавиации города Кокшетау Азамат Усенов.

Кто, как не эти врачи, фельдшеры, водители, работающие на скорой помощи, достойны звания Адал Азамат? Как и врачи из Западно-Казахстанской области, историю о которых подготовил корреспондент Zakon.kz.

Фото представлено пресс-службой управления здравоохранения по ЗКО

Как во время паводков работали врачи Западно-Казахстанской области

Во время паводка 2024 года в ЗКО медперсонал районных и городских больниц, сотрудники Управления здравоохранения держали руку на пульсе – отслеживали рожениц в отдаленных селах, у которых подошел срок родов, и в условиях большой воды оказывали беременным женщинам всю необходимую помощь.



Назгуль Габдувалеева работает акушеркой в родильном отделении Бурлинской районной больницы. Это опытный медицинский работник, ее стаж – 20 лет. Родилась и выросла в поселке Аралтобе Сырымского района ЗКО.

Во время паводка, когда дороги из районного центра Бурлинского района – города Аксая – стало размывать паводковыми водами, в районную больницу поступила экстренная пациентка на 35 неделе беременности. По медицинским показаниям женщину должны были направить в конце апреля 2024 года на роды в Астану, в Центр матери и ребенка. Но уже 2 апреля у нее отошли воды – начались преждевременные роды. Везти женщину в Уральск возможности не было. Спешно в район вылетел вертолет санавиации с медиками областного перинатального центра на борту. Консилиумом врачи приняли решение провести женщине кесарево сечение.

"Этот день мне запомнится, наверное, на всю жизнь. Столько переживаний было и за женщину, и за ее ребенка! Адреналин, волнение, эмоции зашкаливали. В итоге 2 апреля в 16:24 родился здоровенький мальчик Бувайсар весом 3316 граммов, ростом 53 сантиметра, – улыбается своим воспоминаниям Назгуль Габдувалеева. – Это была командная работа всех медицинских работников. Наша роженица Мариям после родов была слабая, она пробыла с малышом в нашем отделении до 12 апреля, и потом мы благополучно выписали их домой".

Собеседница Zakon.kz поделилась, что любит свою профессию и будет ее всегда любить, потому что ее работа – делать женщин счастливыми матерями.

Фото представлено пресс-службой управления здравоохранения по ЗКО

Айгерим Батырханова – акушерка родильного отделения Бурлинской районной больницы, тоже участвовала в тех экстренных родах. Общий стаж ее работы в системе родовспоможения – 11 лет. Она родилась и выросла в Кызылординской области, в городе Казалинске. Профессию медсестры получила в Актобе, позже вышла замуж и переехала в город Аксай Бурлинского района ЗКО.

"Я выбрала профессию акушерки, потому что, по моему мнению, это самая лучшая профессия. Когда на свет появляется малыш, ты видишь настоящее чудо природы – малыша, которого женщина вынашивала и растила внутри себя на протяжении 9 месяцев. Работаю в родильном отделении уже много лет, но эмоции после рождения каждого малыша всегда самые положительные", – рассказывает Айгерим Батырханова.





Она отметила, что в ее практике было много случаев, когда принимать решение об оказании медицинской помощи роженице нужно было экстренно.

"Навсегда в моей памяти история, когда мы принимали роды у женщины, которую схватки застали в поезде. Молодая женщина из Актобе приезжала в гости в Уральск. И уже по пути домой в поезде ей стало плохо, начали отходить воды. На станции "Казахстан" мы дежурили с каретой "скорой помощи", экстренно госпитализировали роженицу прямо из вагона. Она мучилась, кричала. А я боялась, что роды начнутся у нее прямо в машине. Держала эту девочку за руку, уговаривала, чтобы она чуть-чуть потерпела. И она выдержала все. Родила у нас в отделении в присутствии врачей прекрасную девочку. Когда уже выписывалась, благодарила за наше внимание и поддержу", – вспоминает Айгерим Батырханова.

Айкоркем Алимбаева работает медсестрой-акушеркой в селе Булдырты Сырымского района ЗКО уже 20 лет. Она родилась и выросла в Самарской области, там же окончила Борское медицинское училище. В 1990 году трудовой стаж начала с родильного отделения палаты новорожденного в городе Уральске. Позже вышла замуж, переехала жить в Сырымский район. Во время паводка 2024 года сразу несколько сел в Сырымском районе – Булдурты, Олента, Жымпиты – затопило. Дорогу в Уральск размыло.

Фото из личного архива героини

Когда во время патронажа 28 марта 2024 года Айкоркем Алимбаева обходила беременных по домам, то выяснила, что одна будущая мама на сроке 38 недель находится дома.

"Я понимала, что тянуть время нельзя. Дорогу из Бурлдурты в райцентр вот-вот совсем размоет, а женщине нужно попасть в руки врачей, чтобы родить здорового ребенка. Сразу же позвонила в Сырымскую районную больницу, и там мне дали "добро" спешно эвакуировать беременную женщину и доставить к ним", – рассказывает Айкоркем Алимбаева.

Но как доставить роженицу в больницу, если по улицам села потоками льется вода из степи, сбивая с ног даже взрослого мужчину?

Фото из личного архива героини

Айкоркем Алимбаева договорилась с местным крестьянским хозяйством, и через сильное течение талой воды переправилась вместе с будущей мамочкой на ковше трактора-погрузчика сначала на трассу Самара – Шымкент, а потом – в Сырымскую районную больницу.

Эта сельская отважная акушерка призналась корреспонденту портала Zakon.kz, что с такой экстренной ситуацией столкнулась впервые. Сейчас ее подопечная уже благополучно родила мальчика по имени Иса и вернулась с малышом домой.

На вопрос: "Если бы была возможность изменить свою жизнь, выбрали бы вы другую профессию?", Айкормек Алимбаева коротко сказала: "В другой профессии себя даже не представляю".