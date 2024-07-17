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Самую проблемную дорогу Казахстана показали в Минтранспорта

Самую проблемную дорогу Казахстана показали в Минтранспорта, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 14:08 Фото: Telegram/kolikpress
Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев во время рабочего визита в Актюбинскую область проехал по самой проблемной дороге страны "Актобе – Хромтау – Карабутак", сообщает Zakon.kz.

Об этом 17 июля 2024 года рассказали в пресс-службе ведомства.

"Дорога является одной из самых неудовлетворительных в нашей стране. На одном участке уже приступили к реконструкции. Это 30-километровый отрезок между Актобе и Хромтау. Здесь работает компания Sine Midas Stroy. В целом, пока не развернем работы по реконструкции на всем протяжении дороги, текущим ремонтом охватим самые разрушенные 66 км, из них на 36 км работы уже завершили", – отметил Марат Карабаев.

По данным Минтранспорта, реконструкция на всем протяжении участка начнется в следующем году.

Отмечается, что до начала полной реконструкции дорожники проводят текущий ремонт, в ходе которого уже восстановлены следующие участки:

  • между Актобе и селом Акжар;
  • между поселком Просторный и городом Хромтау;
  • между поселками Кудыксай и Богетсай;
  • а также от поселка Богетсай до поселка Карлау.

Ранее в Минтранспорта поделились подробностями строительства дороги республиканского значения "Актобе – Хромтау – Улгайсын". В ведомстве отметили, что дорогу переведут в первую категорию с четырехполосным движением.

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