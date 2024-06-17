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Когда все казахстанцы смогут увидеть свои цифровые школьные аттестаты

Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, дистанционная, школьники, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 17:08 Фото: unsplash
В Министерстве просвещения 17 июня рассказали, что оцифровка аттестатов о среднем образовании завершится до 2027 года, сообщает Zakon.kz.

Впервые в 2024 году аттестаты основного среднего и общего среднего образования стали доступны в цифровом формате через мобильное приложение eGovMobile, отметили в Минпросвещения.

На данный момент в мобильном приложении доступны аттестаты выпускников этого года. Полную оцифровку аттестатов выпускников предыдущих лет планируется завершить поэтапно до 2027 года:

  • в 2024 году – аттестаты выпускников текущего года;
  • в 2025 году – аттестаты выпускников с 2010 по 2023 год;
  • в 2026 году – аттестаты выпускников с 1991 по 2009 год.

С 1 января 2025 года по запросу будут доступны аттестаты, выданные до 1991 года.

Кроме того, продолжается цифровизация дипломов технического и профессионального образования:

  • в 2024 году – дипломы, выданные с 2004 по 2023 год;
  • в 2025-2026 годах – дипломы, выданные до 2004 года.

12 июня стало известно, что перечень цифровых документов в Казахстане пополнился аттестатом об основном среднем и общем среднем образовании.

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Министерство просвещения РК Образование Казахстан 2024 год Цифровые технологии
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