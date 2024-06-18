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Законодательство РК

Канат Шарлапаев ознакомился с ходом строительства домов для пострадавших от паводков

Паводки , фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 17:10 Фото: Министерство промышленности и строительства РК
В стране продолжается ликвидация последствий наводнения. Идут работы по ремонту и приобретению жилья. Для ликвидации последствий при министерстве создан специальный штаб. По его данным, от стихии пострадало 19 664 домов, многие из которых являются единственным жильем, сообщает Zakon.kz.

В каждый из пострадавших регионов регулярно организуются командировки. Отслеживаются восстановительные работы и их своевременное проведение.

Паводки , фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 17:10

Фото: Министерство промышленности и строительства РК

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев в рамках рабочей поездки побывал в Западно-Казахстанской и Акмолинской областях, а также в Кокшетау. Вместе с акимом области Маратом Ахметжановым, министр осмотрел территории снесенного ветхого жилья и подтопленные в результате паводков частные дома.

Паводки , фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 17:10

Фото: Министерство промышленности и строительства РК

В ЗКО Канат Шарлапаев посетил специализированную площадку для работы оценочных компаний и экспертов. Площадка создана на базе Управления цифровых технологий в целях ускорения процесса оценки ущерба и предоставления помощи гражданам.

Паводки , фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 17:10

Фото: Министерство промышленности и строительства РК

В Уральске под председательством министра и акима области прошло совещание, где обсуждались механизмы возмещения ущерба пострадавшим от паводков. А также ход ремонта и строительства жилья.

Получили жилье , фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 17:10

Фото: Министерство промышленности и строительства РК

462 жителя Уральска получили документы на жилье, 266 семей уже заехали в новые дома. Задача - как можно скорее восстановить инфраструктуру и обеспечить жителей новым жильем в кратчайшие сроки.

Паводки , фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 17:10

Фото: Министерство промышленности и строительства РК

В эти выходные Канат Шарлапаев вновь отправился в Западно-Казахстанскую область. В частности, министр побывал в селах Аксу, Аралтал, Кентубек, Пугачево Бурлинского района, где посетил ряд строящихся объектов, провел рабочие совещания с представителями местного акимата, строительных организаций, компаний-оценщиков.

Паводки , фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 17:10

Фото: Министерство промышленности и строительства РК

На текущий момент:

  • Акмолинская область - начато строительство 273 домов, запланированы ремонтные работы в 714домах, завершен ремонт 39 домов, приобретено – 143 дома;
  • Актюбинская область - начато строительство 517 домов, запланированы ремонтные работы в 3 084 домах, завершен ремонт 1 840 домов, приобретено – 250 домов;
  • ЗКО - начато строительство 401 домов, запланированы ремонтные работы в 1 553 домах, завершен ремонт 869 домов, приобретено – 549 домов;
  • Костанайская область - начато строительство 153 домов, проводятся ремонтные работы 815 домов, приобретено – 315 домов;
  • СКО - начато строительство 567 домов, запланированы ремонтные работы в 2 155 домах, завершен ремонт 1 271 дома, приобретено – 302 дома;
  • Атырауская область - начато строительство 80домов, проводятся ремонтные работы 972 домов, приобретено – 1 199 домов.

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