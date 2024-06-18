Канат Шарлапаев ознакомился с ходом строительства домов для пострадавших от паводков
В каждый из пострадавших регионов регулярно организуются командировки. Отслеживаются восстановительные работы и их своевременное проведение.
Фото: Министерство промышленности и строительства РК
Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев в рамках рабочей поездки побывал в Западно-Казахстанской и Акмолинской областях, а также в Кокшетау. Вместе с акимом области Маратом Ахметжановым, министр осмотрел территории снесенного ветхого жилья и подтопленные в результате паводков частные дома.
Фото: Министерство промышленности и строительства РК
В ЗКО Канат Шарлапаев посетил специализированную площадку для работы оценочных компаний и экспертов. Площадка создана на базе Управления цифровых технологий в целях ускорения процесса оценки ущерба и предоставления помощи гражданам.
Фото: Министерство промышленности и строительства РК
В Уральске под председательством министра и акима области прошло совещание, где обсуждались механизмы возмещения ущерба пострадавшим от паводков. А также ход ремонта и строительства жилья.
Фото: Министерство промышленности и строительства РК
462 жителя Уральска получили документы на жилье, 266 семей уже заехали в новые дома. Задача - как можно скорее восстановить инфраструктуру и обеспечить жителей новым жильем в кратчайшие сроки.
Фото: Министерство промышленности и строительства РК
В эти выходные Канат Шарлапаев вновь отправился в Западно-Казахстанскую область. В частности, министр побывал в селах Аксу, Аралтал, Кентубек, Пугачево Бурлинского района, где посетил ряд строящихся объектов, провел рабочие совещания с представителями местного акимата, строительных организаций, компаний-оценщиков.
Фото: Министерство промышленности и строительства РК
На текущий момент:
- Акмолинская область - начато строительство 273 домов, запланированы ремонтные работы в 714домах, завершен ремонт 39 домов, приобретено – 143 дома;
- Актюбинская область - начато строительство 517 домов, запланированы ремонтные работы в 3 084 домах, завершен ремонт 1 840 домов, приобретено – 250 домов;
- ЗКО - начато строительство 401 домов, запланированы ремонтные работы в 1 553 домах, завершен ремонт 869 домов, приобретено – 549 домов;
- Костанайская область - начато строительство 153 домов, проводятся ремонтные работы 815 домов, приобретено – 315 домов;
- СКО - начато строительство 567 домов, запланированы ремонтные работы в 2 155 домах, завершен ремонт 1 271 дома, приобретено – 302 дома;
- Атырауская область - начато строительство 80домов, проводятся ремонтные работы 972 домов, приобретено – 1 199 домов.