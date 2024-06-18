Канат Шарлапаев ознакомился с ходом строительства домов для пострадавших от паводков

В стране продолжается ликвидация последствий наводнения. Идут работы по ремонту и приобретению жилья. Для ликвидации последствий при министерстве создан специальный штаб. По его данным, от стихии пострадало 19 664 домов, многие из которых являются единственным жильем, сообщает Zakon.kz.

В каждый из пострадавших регионов регулярно организуются командировки. Отслеживаются восстановительные работы и их своевременное проведение.

Фото: Министерство промышленности и строительства РК

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев в рамках рабочей поездки побывал в Западно-Казахстанской и Акмолинской областях, а также в Кокшетау. Вместе с акимом области Маратом Ахметжановым, министр осмотрел территории снесенного ветхого жилья и подтопленные в результате паводков частные дома.

Фото: Министерство промышленности и строительства РК

В ЗКО Канат Шарлапаев посетил специализированную площадку для работы оценочных компаний и экспертов. Площадка создана на базе Управления цифровых технологий в целях ускорения процесса оценки ущерба и предоставления помощи гражданам.

Фото: Министерство промышленности и строительства РК

В Уральске под председательством министра и акима области прошло совещание, где обсуждались механизмы возмещения ущерба пострадавшим от паводков. А также ход ремонта и строительства жилья.

Фото: Министерство промышленности и строительства РК

462 жителя Уральска получили документы на жилье, 266 семей уже заехали в новые дома. Задача - как можно скорее восстановить инфраструктуру и обеспечить жителей новым жильем в кратчайшие сроки.

Фото: Министерство промышленности и строительства РК

В эти выходные Канат Шарлапаев вновь отправился в Западно-Казахстанскую область. В частности, министр побывал в селах Аксу, Аралтал, Кентубек, Пугачево Бурлинского района, где посетил ряд строящихся объектов, провел рабочие совещания с представителями местного акимата, строительных организаций, компаний-оценщиков.

Фото: Министерство промышленности и строительства РК

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