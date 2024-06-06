Канат Шарлапаев ознакомился с ходом строительства домов для пострадавших от паводков

Глава Министерства промышленности и строительства РК посетил Западно-Казахстанскую и Акмолинскую области. Для своевременной ликвидации последствий наводнений в стране при министерстве создан штаб по чрезвычайным ситуациям, сообщает Zakon.kz.

По последним подсчетам от наводнения в республике пострадало 17 864 жилых строений – 12 207 домов и 5657 дач, которые были единственным жильем.

Работа по обеспечению пострадавших крышей над головой продолжается – ведется строительство, ремонт, приобретается жилье в регионах.

Вместе с акимом Акмолинской области Маратом Ахметжановым министр Канат Шарлапаев осмотрел частные дома, подтопленные в результате паводков, и территории на месте снесенного ветхого жилья.

В рамках рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область глава Минпромышленности посетил специализированную площадку для работы оценочных компаний и экспертов. Площадка создана на базе Управления цифровых технологий ЗКО в целях ускорения процесса оценки ущерба и предоставления помощи гражданам.

Фото: пресс-служба МПС РК

В Уральске Канат Шарлапаев и аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев провели совещание и обсудили механизмы возмещения ущерба пострадавшим от паводков, ход ремонта и строительства жилья.

Согласно данным ситуационного центра Министерства промышленности и строительства, в Актюбинской области проведено техническое обследование 4 381 объекта. Главная задача – как можно скорее восстановить инфраструктуру и обеспечить казахстанцев новым жильем в кратчайшие сроки.

Канат Шарлапаев отметил важность оперативного реагирования на заявления граждан и поручил ускорить проведение всех необходимых мероприятий. Также министр в ходе осмотра объектов поручил обеспечить полноценную поставку стройматериалов на площадки и усилить контроль качества строительства.

Фото: пресс-служба МПС РК