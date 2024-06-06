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Канат Шарлапаев ознакомился с ходом строительства домов для пострадавших от паводков

Канат Шарлапаев ознакомился с ходом строительства домов для пострадавших от паводков, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 17:31 Фото: akorda.kz
Глава Министерства промышленности и строительства РК посетил Западно-Казахстанскую и Акмолинскую области. Для своевременной ликвидации последствий наводнений в стране при министерстве создан штаб по чрезвычайным ситуациям, сообщает Zakon.kz.

По последним подсчетам от наводнения в республике пострадало 17 864 жилых строений – 12 207 домов и 5657 дач, которые были единственным жильем.

Работа по обеспечению пострадавших крышей над головой продолжается – ведется строительство, ремонт, приобретается жилье в регионах.

Вместе с акимом Акмолинской области Маратом Ахметжановым министр Канат Шарлапаев осмотрел частные дома, подтопленные в результате паводков, и территории на месте снесенного ветхого жилья.

В рамках рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область глава Минпромышленности посетил специализированную площадку для работы оценочных компаний и экспертов. Площадка создана на базе Управления цифровых технологий ЗКО в целях ускорения процесса оценки ущерба и предоставления помощи гражданам.

Паводки 2024, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 17:31

Фото: пресс-служба МПС РК

В Уральске Канат Шарлапаев и аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев провели совещание и обсудили механизмы возмещения ущерба пострадавшим от паводков, ход ремонта и строительства жилья.

Согласно данным ситуационного центра Министерства промышленности и строительства, в Актюбинской области проведено техническое обследование 4 381 объекта. Главная задача – как можно скорее восстановить инфраструктуру и обеспечить казахстанцев новым жильем в кратчайшие сроки.

Канат Шарлапаев отметил важность оперативного реагирования на заявления граждан и поручил ускорить проведение всех необходимых мероприятий. Также министр в ходе осмотра объектов поручил обеспечить полноценную поставку стройматериалов на площадки и усилить контроль качества строительства.

Ознакомился с ходом строительства домов для пострадавших от паводков, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 17:31

Фото: пресс-служба МПС РК

Акмолинская область

Начато строительство 273 домов, проводятся ремонтные работы 729 домов, завершен ремонт 39 домов, приобретено 219 домов.

Актюбинская область

Начато строительство 486 домов, проводятся ремонтные работы 3425 домов, завершен ремонт 39 домов, приобретено 316 домов.

ЗКО

Начато строительство 398 домов, проводятся ремонтные работы 1297 домов, завершен ремонт 726 домов, приобретено 1063 домов.

Костанайская область

Начато строительство 149 домов, проводятся ремонтные работы 829 домов, приобретено 330 домов.

СКО

Начато строительство 700 домов, проводятся ремонтные работы 2357 домов, завершен ремонт трех домов, приобретено 119 домов.

Атырауская область

Начато строительство 48 домов, проводятся ремонтные работы 1526 домов, приобретено 976 домов.

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Канат Шарлапаев Министерство промышленности и строительства Ахметжанов Марат Акмолинская область Западно-Казахстанская область Паводки-2024 2024 год
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