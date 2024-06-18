Дожди и высокая пожарная опасность: погода в Казахстане на 19 июня

Синоптики предоставили Zakon.kz прогноз опасных погодных явлений по Казахстану на 19 июня 2024 года.

Так, на севере, в центре, юго-западе страны под влиянием антициклона погода будет без осадков.

"На остальную часть территории РК по-прежнему будут сохранять свое влияние атмосферные фронтальные разделы – пройдут дожди с грозами, на юго-востоке страны сильный дождь, на западе, юго-востоке ожидаются град, шквал. По республике усиление ветра", – говорится в сообщении "Казгидромета".

Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской областях, на юге Костанайской области ожидается сильная жара.

В Мангистауской области, на юге Атырауской, Актюбинской областей сохраняется очень сильная жара.

В Актюбинской и Улытауской областях, на севере, в центре области Абай, на западе, в центре Карагандинской, на западе, севере, в центре Западно-Казахстанской, на западе, юге Акмолинской, на юге Восточно-Казахстанской, на северо-западе, востоке Кызылординской, на побережье Мангистауской областей, на севере Жетысуской, в центре Алматинской области сохраняется высокая пожарная опасность.

"В Атырауской, Мангистауской, Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской областях, на юго-западе, юге Западно-Казахстанской, на западе, юге Актюбинской, на западе Алматинской, на юге Костанайской, Карагандинской областей и в области Абай, в центре, на юге Улытауской области, на востоке Жетысуской сохраняется чрезвычайная пожарная опасность", – сообщили синоптики.

Кроме того, в ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики в связи с прогнозами осадков будут наблюдаться колебания уровней воды.

О том, какой будет погода в ближайшие дни в Астане, Алматы и Шымкенте, можно узнать здесь.