Высокая пожарная опасность и дожди с грозой: какой будет погода в Казахстане 31 марта
Синоптики предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий вторник, 31 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Из него следует, что на востоке Кызылординской, на западе Туркестанской областей, на юге Костанайской области и области Жетысу ожидается высокая пожарная опасность.
"Под влиянием обширного антициклона на большей части территории Казахстана сохраняется погода без осадков. Лишь на западе, юге страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозой, на западе области – сильные дожди".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
По республике, как отметили синоптики, ожидается туман, на западе, юге, в центре – усиление ветра, на юго-востоке – с пыльной бурей.
Ранее сообщалось, что на Казахстан надвигаются ливни, жара до +32°С и сильный ветер.
