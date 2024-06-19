В Алматы до сентября закроют одну из улиц

С 20 июня по 15 сентября в Алматы закроют движение для автотранспорта по улице Спасской, от улицы Бекмаханова с переходом на улицу Урицкого до улицы Воровского, сообщает Zakon.kz.

Движение будет закрыто в обе стороны.

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода общей протяженностью 1804,6 метров, введенного в эксплуатацию с 1983 года, проходящего под проезжей частью", – сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Фото: АлТС

Трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой 22 многоквартирных жилых дома, один детский сад и один объект образования. Подача горячего водоснабжения потребителям на период проведения реконструкции будет сохранена. Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.

С 17 июня в Алматы закрыли движение для автотранспорта по улице Курмангазы от улицы Пушкина до проспекта Достык и от проспекта Достык до улицы Зенкова, по 17 августа.