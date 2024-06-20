В аэропорту Астаны теперь можно взять машину напрокат

В столичном аэропорту появилась услуга проката автомобилей от международной компании, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, воздушная гавань Астаны планирует запустить новую услугу – Valet Service, позволяющую пассажирам оставить свой автомобиль у терминала и сразу пройти на регистрацию или посадку.

"На сегодняшний день аэропорт продолжает ремонтно-строительные работы на территории столичного аэропорта. Производится замена тротуарной брусчатки, бордюров перед терминалами. В летний период для обеспечения надлежащего микроклимата и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований аэропортом проводятся ремонтно-восстановительные работы на климатическом оборудовании и систем вентиляции терминалов", – сообщили в аэропорту.

Молельные комнаты для совершения намаза прошли реконструкцию, они находятся в терминале внутренних вылетов. Мужская и женская комнаты для намаза на первом этаже в зале прилета гарантируют удобство и комфорт для пассажиров и посетителей. Также дополнительная молельная комната доступна в стерильной зоне Т2 на втором этаже международного аэропорта Астаны, обеспечивая пассажирам возможность совершить намаз перед вылетом.

13 июня столичный аэропорт сообщил, что в пиковый летний период продлевает регламент работы для удобства пассажиров.