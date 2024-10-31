Разыскиваемого гражданина Азербайджана задержали в аэропорту Астаны

Находившегося в международном розыске преступника задержали в столичном аэропорту, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МВД Казахстана, в 2022 году мужчина под предлогом содействия в приобретении квартир в социальных домах в городе Баку завладел деньгами местных жителей в крупном размере. На днях он пытался вылететь из Астаны в Душанбе.

"В настоящее время водворен в изолятор временного содержания столичной полиции", – говорится в сообщении.

За два дня сотрудники МВД задержали 280 разыскиваемых преступников.

