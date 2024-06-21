Глава госпредприятия провернул аферу с автомобилями и угодил за решетку

Прокуратура Таласского района Жамбылской области выявила схему хищения автотранспортных средств, находящихся на балансе КГП на ПХВ "Таза-Талас", сообщает Zakon.kz.

По данным надзорного органа, руководство предприятия на основании поддельных документов без выставления на торги продало третьим лицам четыре автомобиля. Общая сумма ущерба государству составила 22 млн тенге.

"По данному факту прокуратурой Таласского района начато досудебное расследование по п. 2 ч. 4 ст. 189 УК ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества"). Уголовное дело расследовалось Управлением досудебного расследования прокуратуры области. В рамках дела прокуратурой возвращено два автомобиля на сумму 10 млн тенге, а также взыскано 7 млн тенге", – говорится в сообщении прокуратуры.

Приговором Таласского районного суда директор предприятия "Таза-Талас" и его заместитель осуждены к лишению свободы сроком на 7 лет с пожизненным запретом на занятие должностей государственной службы.

Приговор не вступил в законную силу.

Похожий случай выявили в Улытауской области. Там коммунальщики продали служебную Lada.