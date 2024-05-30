Главный земельщик района в Павлодарской области угодил за решетку

В Павлодарской области осужден главный земельщик района. Он угодил за решетку из-за злоупотребления должностными полномочиями. Об этом 30 мая 2024 года рассказали в областной прокуратуре, сообщает Zakon.kz.

По факту злоупотребления должностными полномочиями главы отдела земельных отношений Иртышского района прокуратурой региона проведено досудебное расследование.

"22 мая текущего года приговором суда руководитель отдела земельных отношений признан виновным по п. 3 ч. 4 ст. 361 УК РК и осужден к трем годам лишения свободы", – говорится в сообщении.

Прокурорской проверкой в районе установлены факты незаконного предоставления крупному хозяйству двух земельных участков площадью более 3 тыс. га.

Для получения положительного заключения отделом земельных отношений на рассмотрение земельной комиссии предоставлены искаженные данные. В частности, категория земель населенных пунктов заменена на земли запаса и сельскохозяйственного назначения. В результате таких действий государству нанесен ущерб в виде занижения суммы аренды земель на 80 млн тенге, а также нарушены права сельских жителей, которые из-за созданного дефицита пастбищ вынужденно снизили поголовье личного скота.

По акту прокурорского надзора земли возвращены государству и сейчас находятся в общем пользовании местного населения.

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