В Астане перекроют участок шоссе Ондирис: ставят систему взвешивания грузовиков

В Астане 23 июня перекроют участок шоссе Ондирис, сообщает Zakon.kz.

По данным ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны", ведется работа по установке автоматизированной системы измерения грузового автотранспорта по шоссе Ондирис от Северной объездной до транспортной развязки с полным перекрытием.

Фото: акимат Астаны

"В этой связи с 06:00 до 23:50 23 июня текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт. Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города", – сообщили в управлении.

Еще в сентябре 2023 года сообщалось о том, что автоматические весы для грузовиков установят на въездах в Астану для борьбы с коррупцией.