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В Астане перекроют участок шоссе Ондирис: ставят систему взвешивания грузовиков

Участок шоссе Ондирис перекроют в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 10:54 Фото: рixabay
В Астане 23 июня перекроют участок шоссе Ондирис, сообщает Zakon.kz.

По данным ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны", ведется работа по установке автоматизированной системы измерения грузового автотранспорта по шоссе Ондирис от Северной объездной до транспортной развязки с полным перекрытием.

Участок шоссе Ондирис перекроют в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 10:54

Фото: акимат Астаны

"В этой связи с 06:00 до 23:50 23 июня текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт. Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города", – сообщили в управлении.

Еще в сентябре 2023 года сообщалось о том, что автоматические весы для грузовиков установят на въездах в Астану для борьбы с коррупцией.

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