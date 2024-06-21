Бектенов: Правительство приложит все силы для достижения поставленной президентом задачи по росту экономики
По его словам, несмотря на сложную геополитическую обстановку и текущую ситуацию у основных торговых партнеров, правительство приложит все силы для достижения поставленной главой государства задачи по обеспечению роста экономики.
На сегодняшний день хорошие показатели роста на уровне 8% демонстрируют сферы строительства, транспорта и связи. На фоне масштабных паводков в торговле было отмечено определенное снижение. Однако на сегодняшний день динамика роста в этой сфере активно восстанавливается.
В целом в качестве ключевых точек роста экономики правительство выделяет строительство, инфраструктуру, обработку и АПК. Этим отраслям будет оказываться приоритетная поддержка.
Правительство активно вовлекает ресурсы и средства холдингов "Самрук-Казына" и "Байтерек", рынка внутреннего капитала, прямые иностранные инвестиции и частный капитал в финансирование приоритетных для экономики проектов. По линии "Байтерек" в текущем году планируется профинансировать проекты на сумму более 3 трлн тенге, за счет средств "Самрук-Казына" – на сумму более 700 млрд тенге.
Конкретные меры:
- в строительстве планируется ввести не менее 18 млн кв. м жилья;
- запущены новые льготные ипотечные программы "Отбасы банка" – "Отау" и "Наурыз". По ним уже приняты заявки от 64 тыс. человек;
- на строительство арендного жилья дополнительно выделено 222 млрд тенге;
- запланированы строительство, реконструкция и ремонт более 12 тыс. км автодорог – это рекордные цифры;
- необходимой инфраструктурой будут обеспечены территории 13 специальных экономических и индустриальных зон, а также малых промышленных зон;
- за счет прокладки новых газовых сетей планируется газифицировать дополнительно 87 населенных пунктов;
- ведется строительство газоперерабатывающих предприятий;
- для поддержки отечественных товаропроизводителей в 4 раза расширен перечень изъятий из национального режима. В начале года он состоял из порядка 1 тыс. товаров. Сейчас в нем более 4 тыс. наименований;
- в 4 раза увеличено финансирование отрасли АПК;
- 100 млрд тенге выделено для обновления сельхозтехники по новой лизинговой программе.
"Это основные масштабные меры, которые мы сейчас реализуем. Они будут обеспечивать рост экономики", – подчеркнул Олжас Бектенов.
Кроме того, Олжас Бектенов в Парламенте доложил о ходе ликвидации последствий паводков и восстановительных работах.