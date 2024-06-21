Строительство, инфраструктура, обработка и АПК: традиционные акценты экономической политики страны – эксперт

Как правительство Казахстана работает над задачей президента Касым-Жомарта Токаева по достижению ежегодного роста экономики на уровне 6% – о масштабных мерах и планах на ближайший год премьер-министр Олжас Бектенов рассказал депутатам на совместном заседании палат Парламента.

Zakon.kz обратился за экспертным мнением о точках роста казахстанской экономики, принимаемых правительством мерах и эффекте от них к доктору экономических наук, главному научному сотруднику Института философии, политологии и религиоведению КН МНВО РК Вячеславу Додонову.

– Перед правительством поставлена амбициозная, но, по словам премьер-министра Бектенова, вполне достижимая цель – ежегодный рост экономики на 6%. Хорошие темпы роста в среднем на 8% отмечаются в строительстве, связи, транспорте. Как можно объяснить рост в обозначенных сферах?

– Рост в строительстве во многом связан с государственными программами и стимулами – финансированием строительства объектов инфраструктуры (о чем говорил премьер-министр) – автодорог, газовых сетей и пр. Кроме того, строительство получает импульс для опережающего роста за счет возведения объектов социальной сферы (школы, медицинские учреждения и пр.), а также программ льготной ипотеки, строительства арендного жилья, о чем также говорилось в этом выступлении.

В области связи фактором роста является национальный проект "Доступный интернет", а также естественный рост спроса на услуги связи, особенно, мобильной, и интернета, который подкрепляется развитием информационных технологий и появлением новых продуктов. Интенсивный рост показателей транспорта может быть связан с более активным использованием транзитного потенциала Казахстана, ростом перевозок через территорию страны (это также фиксируется соответствующей статистикой), в том числе, из-за известных геополитических событий, которые привели к смещению некоторых транспортных потоков, которые ранее шли через Россию.

– Точками роста определены строительство, инфраструктура, обработка и АПК. На ваш взгляд, почему акценты расставлены таким образом?

– Это естественная расстановка акцентов и, я бы сказал, традиционная для экономической политики Казахстана, ее приоритетов в течение уже достаточно длительного времени. Этими приоритетами являются несырьевые отрасли, в первую очередь, обрабатывающая промышленность (к которой относятся и различные передовые отрасли, регулярно упоминаемые в качестве приоритетов – машиностроение, химия, фармацевтика и пр.).

Ключевой задачей экономической политики Казахстана на протяжении десятилетий является снижение зависимости от добывающих, сырьевых отраслей и экспорта сырья, поэтому выбор этих несырьевых точек роста вполне естественен. Кроме того, в число приоритетов в этом случае попала инфраструктура, состояние которой требует ускоренного развития и инвестиций, а также АПК, который также традиционно пользуется повышенным вниманием из-за высокой социальной значимости и напрямую связанных с этим сектором вопросов продовольственной безопасности. Но в целом, этот перечень отраслей, которым должно уделяться основное внимание правительства, определяется поручениями президента, в частности, задачами, которые он ставит перед правительством в своих Посланиях.

– На совместном заседании палат Парламента Олжас Бектенов представил план действий до конца 2024 года. Ожидается значительный рост в различных секторах экономики: строительство, торговля, транспорт, информация и связь, сельское хозяйство, промышленность. Какие способствующие этому меры можно выделить?

– Некоторые из указанных сфер имеют высокий естественный потенциал роста, связанный с ростом спроса на соответствующие товары и услуги – например, связь или торговля. В других случаях требуются меры господдержки, в том числе, и те, которые уже реализуются – например, для строительства это государственные программы, увеличивающие спрос в сфере строительства (по развитию инфраструктуры) или программы субсидируемой государством льготной ипотеки. В обрабатывающей промышленности основными мерами ее опережающего развития являются привлечение иностранных инвесторов, что происходит с активным участием государства, вплоть до высшего уровня, когда глава государства во время визитов за рубеж лично приглашает крупные компании входить на рынок Казахстана; и комплекс различных льгот для инвесторов и предпринимателей в приоритетных отраслях. Эти льготы различны, а их спектр широк – от упрощения административных процедур по регистрации и ведению бизнеса до налоговых вычетов и государственных грантов.

– По линии "Байтерек" в этом году планируется профинансировать проекты на сумму более 3 трлн тенге, за счет средств "Самрук-Казына" – на сумму более 700 млрд тенге. Что вы можете сказать о том, как правительство вовлекает ресурсы для финансирования приоритетных проектов?

– "Байтерек" – это холдинг, объединяющий несколько десятков компаний, преимущественно институты развития, поэтому и финансирование "Байтерека" в размере 3 трлн тенге – это совокупное финансирование всех этих организаций, включая Казахстанскую жилищную компанию (бывшую КИК), Банк развития, Отбасы-банк, Фонд развития предпринимательства "Даму" и многие другие. У них разные функции и задачи, поэтому нельзя сказать конкретно, что "Байтерек" финансирует именно ту или иную сферу, таких сфер и направлений много. Я предполагаю, что основной упор все же делается на финансировании жилищного строительства через "Отбасы банк", ипотечные программы.

"Самрук-Казына" – это несколько иной институт, холдинг, объединяющий национальные компании и доли государства в различных предприятиях, поэтому в данном случае финансирование в 700 млрд – это, очевидно, те средства, которые осваивают входящие в его структуру компании.

Если вернуться к вопросу о том, как правительство вовлекает эти ресурсы, то и в данном случае вариантов много, так как много разных форм деятельности структур этих двух холдингов и направлений их деятельности. Поскольку речь идет о государственных институтах, то, очевидно, их финансовая деятельность осуществляется в русле правительственных планов и программ развития тех или иных секторов экономики с учетом мнения представителей государства в руководящих органах как холдингов, так и входящих в них организаций и компаний. Источники финансирования также различны – собственные средства компаний, привлеченные кредиты или эмиссия ценных бумаг, средства государственного заказа.

– В 2024 году запланировано строительство, реконструкция и ремонт более 12 тыс. км автомобильных дорог. Было отмечено, что это исторический рекорд. Какой эффект это должно дать?

– Действительно, в сфере строительства в последние годы мы наблюдаем рекордные объемы по нескольким направлениям, в том числе, по вводу жилья, по километражу автодорог. Это, безусловно, позитивное явление, которое обеспечивает опережающий рост строительства, но также дает и значительный мультипликативный эффект в смежных отраслях – производстве строительных материалов, торговле ими, кредитной активности банков и прочем. И, конечно, очень важно, что это интенсивное развитие сопровождается созданием большого количества рабочих мест, а также создает базу для будущего роста налоговой базы.

– Как вы оцениваете планы правительства по развитию инфраструктуры? В частности, развитие сектора жилья, ввод льготные госпрограмм, модернизация коммунальных сетей.

– На этот вопрос трудно ответить, так как конкретные планы я не видел, а общие индикаторы, конечно, хороши, но могут и корректироваться в зависимости от ситуации, мы знаем множество таких примеров в различных сферах, когда целевые индикаторы программ не достигались, а эти программы просто ставились на утрату. Поживем – увидим. Единственное, что хотелось бы отметить, что активная роль государства в развитии экономики имеет свою цену. Эта цена – большие расходы бюджета, рост госдолга и рост расходов на его обслуживание, поэтому надо очень тщательно соизмерять расходы и государственные стимулы не только с ожидаемым эффектом, но и ценой этих стимулов для системы государственных финансов.