Олжас Бектенов в Парламенте доложил о ходе ликвидации последствий паводков и восстановительных работах

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на совместном заседании Палат Парламента 21 июня рассказал о восстановлении регионов после масштабных паводков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства отметил, что небывалые паводки нанесли серьезные последствия многим гражданам, экономике страны и инфраструктуре.

"Из своих жилищ были эвакуированы более 120 тыс. казахстанцев, 67 570 человек на сегодняшний день уже вернулись в свои дома. 3952 человека на сегодняшний день остаются в эвакопунктах. Было затоплено в общей сложности 12 тыс. жилых домов, это если говорить об ИЖС, 26 тыс. дачных участков. Под водой на сегодня продолжают оставаться 98 домов", – отметил премьер-министр Олжас Бектенов.

По его словам, сейчас проводится большая работа по оказанию помощи пострадавшим от паводков. Серьезную поддержку оказал крупный бизнес, также были задействованы серьезные бюджетные ресурсы.

"33 141 семья на сегодня получили компенсацию в размере 100 МРП. На эти цели из бюджета было выделено свыше 12 млрд тенге. Обследование пострадавших домов проведено по 17 982 домам, по 15 685 – завершена оценка. Около половины домов требуют ремонта и восстановления. Компенсацию на ремонт и восстановление получили уже 5 823 семьи. На эти цели выделено 38,6 млрд тенге", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Между тем аварийными на сегодняшний день признали свыше 8 тыс. домов. Глава Кабмина заявил, что пострадавшим гражданам обязательно возместят весь ущерб – либо купят жилье на вторичном рынке, либо построят новое.

"На сегодня 3155 семей уже получили новое жилье. Идет активное строительство 2049 домов в различных регионах. В целом на восстановление и строительство жилья направлено 251 млрд тенге –это средства благотворительной помощи и бюджетные средства", – уточнил Олжас Бектенов.

Премьер-министр напомнил, что также сильно во время паводков пострадала инженерная, дорожная, социальная инфраструктура. Всего было повреждено свыше 2300 опор энергоснабжения, оборваны 54 км линий электропередач.

"Что касается дорог, на 290 участках республиканских и местных дорог было прервано автомобильное сообщение в связи с переливами и размывом. На сегодня движение по всем 290 участкам восстановлено, за исключением одного в Атырауской области, там пока стоит вода. Как только вода отойдет, движение будет восстановлено", – добавил Олжас Бектенов.

Кроме того, затопленными оказались 39 объектов образования, из них 18 требуют текущего ремонта, 11 – капительного, девять объектов образования полностью непригодны к дальнейшему использованию и будут строиться заново.

"Такие огромные масштабы ущерба и огромные ресурсы сейчас привлекаются, чтобы быстро все это сделать. По поручению главы государства до наступления холодов все граждане будут заселены в новое жилье, все объекты инфраструктуры будут восстановлены", – заключил премьер-министр Олжас Бектенов.

19 июня в Акорде состоялось торжественное награждение граждан, активно участвовавших в противопаводковых мероприятиях. Глава государства лично вручил награды героям.

