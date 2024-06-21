Министр энергетики Узбекистана прокомментировал строительство АЭС рядом с Казахстаном

Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов 21 июня в кулуарах четвертого совещания министров энергетики государств-членов ШОС прокомментировал строительство АЭС рядом с границей Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным Мирзамахмудова, в радиусе строящейся АЭС проживает больше населения Узбекистана, чем Казахстана.

"Для нас это тоже очень критично. Все меры безопасности и все соответствующие международные требования по размещению площадки будут соблюдаться. Была также миссия МАГАТЭ, которая смотрела площадку, изучала подготовку. Она подтвердила, что все мероприятия соответствуют всем международным требованиям. Обеспечение безопасности – наиболее важный приоритет при строительстве атомной электростанции", – дополнил он.

Также Журабек Мирзамахмудов отметил, что площадка была выбрана "не возле Казахстана", а исходя из требований строительства АЭС – сейсмичность, инфраструктура и все требования МАГАТЭ.

Журналисты также уточнили у министра энергетики РК Алмасадама Саткалиева, не нужно ли было Узбекистану заранее обговорить строительство АЭС рядом с границей с Казахстана.

"Изначально планы о строительстве атомной станции нашими узбекскими коллегами были озвучены. Предполагалось, что будут применяться другие технологи. Но в рамках договоренности между нашими коллегами из Узбекистана и России достигнуты определенные договоренности о строительстве атомной станции реакторов малой мощности. В рамках данной инициативы будут отрабатывать и вопросы влияния на энергетическую сеть, вопросы безопасности в соответствии с правилами МАГАТЭ. Безусловно, нужно согласование соседних государств при реализации подобных проектов. Нами в рабочем порядке данная работа будет проведена", – ответил Саткалиев.

27 мая 2024 года стало известно, что Россия планирует построить в Узбекистане атомные электростанции малой мощности (АСММ), в состав которых войдут до шести энергоблоков на 55 МВт.

