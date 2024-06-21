Совет министров иностранных дел ОДКБ в Алматы: какие подписали документы

21 июня 2024 года в Алматы под председательством заместителя премьер-министра – министра иностранных дел РК Мурата Нуртлеу прошло заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Было подписано девять документов, передает Zakon.kz.

В ходе заседания обсуждались актуальные вопросы международной и региональной безопасности, а также ход реализации мероприятий по исполнению приоритетов Республики Казахстан в период председательства в ОДКБ.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

По итогам были подписаны следующие документы:

Решение Совета коллективной безопасности ОДКБ о целевой межгосударственной программе организации договора о коллективной безопасности по укреплению таджикско-афганской границы.

Решение Совета коллективной безопасности ОДКБ о внесении изменений в бюджет Организации договора о коллективной безопасности на 2024 год.

Заявление министров иностранных дел государств-членов ОДКБ по актуальным вопросам исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Заявление министров иностранных дел государств-членов ОДКБ в связи с 80-й годовщиной освобождения Беларуси от нацистских захватчиков.

Заявление министров иностранных дел государств-членов ОДКБ о расширении сотрудничества в области международной информационной безопасности.

Заявление министров иностранных дел государств-членов ОДКБ об обстановке на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Решение Совета министров иностранных дел государств-членов ОДКБ о методических рекомендациях по подготовке и проведению учений с миротворческими контингентами государств-членов ОДКБ.

Решение Совета министров иностранных дел государств-членов ОДКБ о методических рекомендациях по разработке проектов международных договоров, заключаемых в рамках ОДКБ.

Протокольное решение о времени и месте проведения очередного заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ.

Следующее заседание пройдет в Астане в ноябре текущего года.

Отметим, что в Астане сегодня, 21 июня, состоялось четвертое совещание министров энергетики государств-членов ШОС. Был утвержден проект "Стратегии развития энергетического сотрудничества государств-членов Шанхайской организации сотрудничества на период до 2030 года",