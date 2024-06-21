Заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ началось в Алматы
Фото: Telegram/pressmfakz
21 июня 2024 года в Алматы под председательством заместителя премьер-министра – министра иностранных дел РК Мурата Нуртлеу проходит заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает Zakon.kz.
В ходе заседания планируется обсудить актуальные вопросы международной и региональной безопасности, а также ход реализации мероприятий по исполнению приоритетов Республики Казахстан в период председательства в ОДКБ.
Ожидается, что по итогам заседания будут подписаны документы, направленные на дальнейшее совершенствование деятельности Организации, а также принят ряд политических заявлений.
3-4 июля 2024 года в Астане состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
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