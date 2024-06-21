Сильная жара, шквал, гроза: почти во всех регионах объявлено штормовое предупреждение

В Алматы, Шымкенте и 17 областях Казахстана на 22 июня объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на госметеослужбу "Казгидромет".

Ночью на севере, западе, юге Атырауской области ожидается гроза, днем на западе области сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с. В Атырау ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем на севере, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 37 градусов. На западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем в горных районах Алматинской области временами ожидается сильный дождь. На севере, юге, в горных районах области ожидается гроза. Днем на севере области пыльная буря. Ветер юго-западный, западный при грозе порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с.

В Алматы временами ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Конаеве днем ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, в центре Улытауской области ожидается сильная жара 35-37 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане днем сильная жара 35 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Акмолинской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на востоке области ожидается туман. Ветер западный на западе, севере области порывы 15-20, временами 23 м/с. На юге, западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау утром и днем ожидается гроза. Ветер западный днем порывы 15-18 м/с.

Нчью на западе Актюбинской области ожидается гроза, днем на севере, юге, в центре области ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге, востоке области сохраняется сильная жара 35 градусов. 23 июня днем на западе, севере Актюбинской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе гроза, днем гроза, на западе, севере области град, шквал. Ветер юго-западный 9-14, на западе, севере, востоке области 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. В Актобе днем ожидается гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с. 23 июня ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с.



Днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается временами сильный дождь. Ночью на западе, севере, востоке, днем на большей части области ожидается гроза, днем на западе, севере области ожидается град, шквал. Ветер северо-восточный, северный при грозе порывы 15-20 м/с. На севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юго-западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ожидается гроза, днем град. Ветер северо-восточный, северный при грозе порывы 18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северный, северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 40-41 градус. На северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на большей части области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юге, в центре Мангистауской области ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный на большей части области 15-20, днем на севере области порывы 23 м/с. На севере, юго-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере-востоке, западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ожидается ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза, днем в северной половине области гроза, град. Ветер западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. В южной половине области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае днем ожидается гроза.

Днем в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с. На западе, в пустынных районах области сохраняется сильная жара 40 градусов.

В Шымкенте во второй половине дня ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с. В Туркестане днем ожидается сильная жара 40 градусов.

На севере, юге, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер западный при грозе порывы 15-20 м/с. На востоке, в центре области ожидается высокая пожароопасность. В Павлодаре ночью ожидается гроза.

До 20:00 22 июня в Усть-Каменогорске, Риддере сохраняется предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) второй степени.

Днем на севере, в центре Абайской области ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный днем на севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В Семее днем ожидается сильная жара 36 градусов.

На севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на севере, западе, востоке области ожидаются град, шквал. Ночью и утром на северо-востоке области ожидается туман. Ветер западный днем на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер западный днем порывы 15-20 м/с.



Днем в горных районах Жамбылской области, 23 июня днем на юге, в горных районах области ожидается гроза. 22-23 июня ветер юго-западный 22 июня при грозе порывы 15-20 м/с, 23 июня днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. 22-23 июня днем на большей части области ожидается сильная жара 35-40 градусов. В Таразе ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. 23 июня ожидается сильная жара 36-38 градусов.

Днем в Жетысуской области ожидается сильная жара 35-37 градусов. В районе Алакольских озер ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара 35-37 градусов.

Ранее сообщалось, что жара до 38°C и грозы ожидаются на следующей неделе в Алматы. Подробнее можно прочитать здесь.