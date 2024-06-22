Палящая жара, шквал и град: в 16 областях объявлено штормовое предупреждение

В Астане, Шымкенте и 16 областях Казахстана на 23 июня объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на госметеослужбу "Казгидромет".

Днем на западе, севере, юге Улытауской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Днем в области ожидается сильная жара 35 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



В Восточно-Казахстанской области в период 25-30 июня с сохранением высоких дневных температур воздуха до сильной жары 35-39 градусов ожидается нарастание пожарной опасности до чрезвычайной (5 класс) пожарной опасности.

В Абайской области в период 25-30 июня с сохранением высоких дневных температур воздуха до сильной жары 35-39 градусов ожидается нарастание пожарной опасности до чрезвычайной (5 класс) пожарной опасности.

Днем на западе, севере Карагандинской области ожидается гроза. Ветер южный, юго-восточный, на западе, севере, юге области 15-20 м/с. Днем в области ожидается сильная жара 35 градусов. На западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Семее днем ожидается сильная жара 37 градусов.



На севере, юге, в центре Мангистауской области ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный, северный, на западе, севере, востоке области 15-20, временами порывы 23-28 м/с. На севере, юго-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ожидается ветер северо-западный, северный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В центре, на севере Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер западный, днем в центре, на севере области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидаются гроза, шквал. Ветер западный, днем порывы 15 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Ночью в горных районах Жетысуской области ожидается гроза, днем – сильная жара 35-37 градусов. В районе Алакольских озер ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара 35-36 градусов.

Ночью в горных районах, днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, при грозе порывы 18 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 35-37 градусов. На большей части области сохранится высокая, в северной половине области чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве днем ожидается сильная жара до 36 градусов. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на северо-востоке, днем на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается временами сильный дождь. Ночью на большей части области, днем на севере, северо-востоке области ожидается гроза, днем на севере, северо-востоке области – град, шквал. Ветер северо-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем временами ожидаются сильный дождь, град, гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на востоке Павлодарской области ожидается гроза. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. На востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре днем ожидается сильная жара 35 градусов.

Ночью на севере, западе, юге Костанайской области ожидается гроза, днем – гроза. Ветер юго-восточный, днем на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае утром и днем ожидается гроза.

Ночью на севере, западе, юге Атырауской области ожидается гроза, днем на севере, западе, востоке области – гроза, град, шквал. Ветер северо-западный на севере, юге, востоке области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. На западе области ожидается высокая пожарная опасность. В Атырау ночью ожидается гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с

Днем на западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер южный, юго-восточный, днем при грозе порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау во второй половине дня ожидается гроза.

В Астане во второй половине дня – гроза.

Утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза, на севере, западе области – пыльная буря. Ветер юго-западный, утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. В Туркестане днем ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ранее "Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на воскресенье, 23 июня. Подробнее можно прочитать здесь.

