Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Шквал, заморозки и грозы: в 13 регионах объявлено штормовое предупреждение

Шквал, заморозки и грозы: в 13 областях объявлено штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 00:37 Фото: pixabay
В 13 областях Казахстана на 15 мая объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на госметеослужбу "Казгидромет".

Ночью на севере Западно-Казахстанской области ожидаются заморозки 2 градуса. На западе, северо-западе, юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

На западе, севере Абайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северный, северо-восточный на западе, севере области 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, в Уржарском районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем при грозе порывы 15-20 м/с. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау днем ожидается гроза.

В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20, днем временами 25 м/с. На востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

Утром и днем на севере, западе, в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, днем порывы 23 м/с. В пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шыменте ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане утром и днем ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на западе области ожидаются заморозки 3 градуса. В Петропавловске ожидается ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с. Ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

Ночью на севере, востоке, в центре Улытауской области ожидается гроза, днем на востоке области гроза. Ночью и утром на севере, в центре области ожидается туман. Ветер северо-восточный ночью на юге области, днем на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане ночью ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман.

Ночью в северной половине Карагандинской области ожидается временами сильный дождь, гроза, днем на севере, востоке в центре области гроза, шквал. Ночью и утром в центре, на востоке области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем севере, востоке, юге области 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ожидаются гроза и ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере Актюбинской области ожидаются заморозки 2 градуса. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

На востоке Кызылординской области ожидается гроза. На западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, в Казалинском районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В восточной половине Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер северо-восточный на западе, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на западе, севере области заморозки 2 градуса. В Кокшетау ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

На юге, востоке Павлодарской области ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер северный при грозе порывы 15-20 м/с.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода по стране в предстоящую среду, 15 мая. Подробности можно узнать по ссылке

Читайте также

Вода в реке Жайык перешла опасные отметки: что там происходит
Вода в реке Жайык перешла опасные отметки: что там происходит
Самая мощная вспышка в текущем цикле активности произошла на Солнце
Самая мощная вспышка в текущем цикле активности произошла на Солнце
Вячеслава Дудника уволили с поста вице-министра здравоохранения
Вячеслава Дудника уволили с поста вице-министра здравоохранения
Диана Абдуллаева
Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Прогноз погоды Штормовые предупреждения
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
судье угрожают
Судья по делу Бишимбаева все еще вынуждена ходить с охраной из-за продолжающихся угроз
Приговор Куандыку Бишимбаеву
Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы
Мопеды приравняют к ТС
Водителям мопедов дадут полгода, чтобы зарегистрировать их и получить права категории А1
семья Нукеновых
Отец Салтанат Нукеновой о Бишимбаеве: В обоих мирах не будет ему прощения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: