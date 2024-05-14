Шквал, заморозки и грозы: в 13 регионах объявлено штормовое предупреждение

В 13 областях Казахстана на 15 мая объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на госметеослужбу "Казгидромет".

Ночью на севере Западно-Казахстанской области ожидаются заморозки 2 градуса. На западе, северо-западе, юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

На западе, севере Абайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северный, северо-восточный на западе, севере области 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность, в Уржарском районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем при грозе порывы 15-20 м/с. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау днем ожидается гроза.

В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20, днем временами 25 м/с. На востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

Утром и днем на севере, западе, в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, днем порывы 23 м/с. В пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шыменте ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане утром и днем ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на западе области ожидаются заморозки 3 градуса. В Петропавловске ожидается ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с. Ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

Ночью на севере, востоке, в центре Улытауской области ожидается гроза, днем на востоке области гроза. Ночью и утром на севере, в центре области ожидается туман. Ветер северо-восточный ночью на юге области, днем на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане ночью ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман.

Ночью в северной половине Карагандинской области ожидается временами сильный дождь, гроза, днем на севере, востоке в центре области гроза, шквал. Ночью и утром в центре, на востоке области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем севере, востоке, юге области 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ожидаются гроза и ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере Актюбинской области ожидаются заморозки 2 градуса. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

На востоке Кызылординской области ожидается гроза. На западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, в Казалинском районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В восточной половине Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер северо-восточный на западе, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на западе, севере области заморозки 2 градуса. В Кокшетау ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

На юге, востоке Павлодарской области ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер северный при грозе порывы 15-20 м/с.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода по стране в предстоящую среду, 15 мая. Подробности можно узнать по ссылке.

