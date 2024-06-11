Жара на западе и шквал с градом на севере: синоптики объявили штормовое предупреждение

В Астане, Алматы и Шымкенте, а также 16 областях Казахстана на 12 июня объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на госметеослужбу "Казгидромет".

В южной половине Жетысуской области ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем ожидается гроза, ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на востоке, юге по Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем на юге, западе, востоке области 15-20 м/с. Днем по области сильная жара 39 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау июня ночью и утром ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем порывы 15-18 м/с. Днем сильная жара 38 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный, северный на западе, севере, востоке области порывы 15-20, днем временами 23 м/с. В Кокшетау ветер северо-западный, северный днем порывы 15 м/с.

В горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте ожидается ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, северо-востоке Мангистауской области ожидается гроза. В центре области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный 9-14, на западе, юге, северо-востоке, в центре порывы 17-22 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара 40 градусов. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В Актау днем ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный при грозе порывы 17-22 м/с.

На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается гроза. Ветер западный, при грозе порывы 17-22 м/с. В Алматы ожидается гроза, при грозе порывистый ветер 17 м/с. В Конаеве ожидается гроза, при грозе порывистый ветер 17-22 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный утром и днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на западе области ожидается сильная жара 37 градусов. По области ожидается высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Актюбинской области ожидается сильная жара 35 градусов. На северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере Восточно-Казахстанской области ожидается временами сильный дождь. Гроза. Днем на севере, востоке области ожидается град, шквал. Ветер западный, северо-западный на западе, севере, в центре области порывы 15-20, днем временами 23 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, в центре Абайской области ожидается временами сильный дождь, гроза. Днем на западе, юге, в центре области ожидается гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный на востоке, юге, в центре области порывы 15-20, днем временами 23 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Улытауской области ожидается ветер северный днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер северный днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Карагандинской области ожидается гроза. Днем на севере области ожидается град. Ветер северо-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде утром и днем ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Астане временами ожидаются гроза, днем град. Ветер северо-западный, северный днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области 15-20 м/с, днем на востоке, юге области порывы 23 м/с. В Петропавловске ожидается ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем 12, 13-14 июня на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем 12-14 июня на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Также 12-14 июня в регионе сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе 12-14 июня сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды на 12, 13 и 14 июня 2024 года в трех мегаполисах страны. Подробнее можно прочитать здесь.

