Наши за рубежом: казахстанка о жизни в Италии

Италия известна как место гастрономической кулинарии и законодательница моды. В одном из городов этой страны, а именно в Риме, проживает наша соотечественница. Zakon.kz поговорил с казахстанкой и узнал, каково это жить в Европе и с какими особенностями сталкивается девушка за границей.

Все дороги ведут в Рим

27-летняя Сабина Тюлюова живет в Риме уже три года. Она родилась и выросла в Костанае, но в 18 лет поступив в филиал МГУ переехала в Астану. Девушка со студенческих лет занималась волонтерством и всегда была открыта ко всему новому. Поэтому по окончании вуза казахстанка решила попробовать поработать за рубежом и тем самым получить международный опыт. Именно это сподвигнуло ее к переезду. Сейчас Сабина продолжает строить свою карьеру и параллельно обучается на магистратуре в Зальцбурге (Австрия).

"Я работаю ГИС-специалистом в международной компании. Это достаточно узконаправленная специальность и найти работу по ней сложно. Пройдя путь от отказов по магистерским программам и долгих ночей изучения языка на грани отчаяния, я наткнулась на позицию в Риме, которая идеально мне подошла". Сабина Тюлюова

По словам нашей соотечественницы, изначально у нее не было намерения переезжать в Рим, но обстоятельства сложились так, что город сам выбрал ее. Сабина говорит: "Есть фраза: "Все дороги ведут в Рим". В моей жизни эта фраза приобрела смысл.





Языковой барьер

В Италии основной язык общения – итальянский. Оказавшись в дали от дома, казахстанка столкнулась с языковым барьером, поскольку по приезду совсем не знала языка. Даже на работе, где в основном общаются на английском языке и зная язык, Сабина ощутила трудности в коммуникациях.

"Сначала я выписывала слова и предложения, которые хотела спросить, и использовала переводчик, но сейчас привыкла и немного говорю на итальянском. За пределами туристического центра процент говорящих на английском значительно ниже. Иногда можно столкнуться с пренебрежительным отношением, если обращаться не на итальянском. Но итальянцы достаточно открыты, когда видят, что иностранцы пытаются и проявляют интерес к их языку и культуре", – поясняет Сабина.

Пока девушка планирует поработать в Риме. Однако с удовольствием поживет и в других городах, не только в Европе, но и за ее пределами.

"Местные жители восхищаются разнообразием природы Казахстана. Однажды коллега спросил у меня про плато Устюрт, чем очень удивил. Также сказал, что видел фото, и это напомнило ему марсианский ландшафт. Итальянцы всегда удивляются нашей природе и погодным условиям. Особенно как мы справляемся с суровыми морозами в -30 градусов, так как в Италии мягкий и теплый климат".

Наша героиня отметила, что сами итальянцы народ эмоциональный, поэтому в разговоре всегда жестикулируют руками. Они очень заботятся о своем внешнем виде и активно занимаются спортом, а также любят загорать на солнце. Практически в каждой семье есть как минимум одна собака, поскольку в Риме любят домашних питомцев.

Будни и медицина

Говоря о системе здравоохранения в Италии, Сабина объяснила, что граждане могут получать услуги бесплатно при наличии налогового кода и специальной карточки tessera sanitaria. Иностранцы также могут получить эту карту при наличии налогового кода, но уже платно.

"У меня имеется медицинская страховка, которая покрывает все мои расходы. В предвиденном случае помощь может быть оказана бесплатно. Специалисты здесь хорошие, и я еще не сталкивалась с проблемой некачественных медицинских услуг, но скорость обследования не быстрая и бывают очереди". Сабина Тюлюова

Фото: Instagram/sabbinnaa_

Сабина Тюлюова признается, что скучает по Родине и после переезда начала больше ценить казахскую культуру, язык и природу.

"В Казахстан я приезжаю раз в год. Конечно, хотелось бы чаще, но работа очень насыщенная и билеты дорогие. За рубежом на многие вещи начинаешь смотреть по-другому и больше ценишь свои корни", – делится она.

Фото: из личного архива Сабина Тюлюовой

Казахстан вдали от дома

Наша собеседница рассказала и о своем опыте общения с соотечественниками. Она отметила, что в Италии живет значительное количество казахстанцев. Они регулярно организуют встречи, чтобы поддерживать связь с культурой и традициями.

"Посольство Казахстана организует мероприятия на национальные праздники, на которых мы время от времени видимся с земляками. Помимо праздников, посольство приглашало на встречи с президентом страны. Такие дни дают возможность почувствовать себя частью страны, даже находясь за тысячи километров от дома", – говорит Сабина.

Девушка отмечает, что общение с местными комьюнити помогает ей быть ближе к Казахстану, хоть не физически, но духовно.

Сколько уходит на жизнь?

Для комфортной жизни в Италии в месяц необходимо 1500-2000 евро ≈ 728-971 тыс. тенге на одного человека. К примеру, комнату можно найти в пределах 600-800 евро ≈ 291-388 тыс. тенге или от 1000 евро ≈ 485 тыс. тенге за квартиру. Цены варьируются в зависимости от района. А транспорт по наличию налогового кода стоит 35 евро ≈ 17 тыс. тенге в месяц по городу. Остальные средства уходят на питание и небольшие развлечения.

Фото: Instagram/sabbinnaa_

Казахстанка назвала главные плюсы Италии

Возможность путешествовать. Удобное расположение для исследования Италии и Европы.

Богатая история и культура страны.

Итальянская кухня от пасты до изумительных десертов: джелато, тирамису и т. д.

Разнообразие ландшафтов: от моря до гор.

Шоппинг. В Италии можно приобрести как качественные кожаные изделия местных мастеров, так и популярные бренды.

Сабина также назвала и минусы страны:

Бюрократия, процессы в государственных и банковских и других секторах происходят медленно.

Низкая цифровизация государственного и банковского секторов по сравнению с Казахстаном.

Сложно без знания итальянского языка.

Фото: из личного архива Сабина Тюлюовой

Также девушка рассказала об интересных фактах, которые заметила, проживая в Риме. По ее словам, в южной стране не принято пить капучино после обеда, можно удостоиться осуждающего взгляда или даже прямого недовольства. А латте – это молоко, не стоит ожидать получить кофе.

Сабина рекомендует ни при каких обстоятельствах не просить пиццу с ананасами. И не путать название макаронных изделий и спагетти, поскольку здесь у каждого вида есть свое наименование.

Фото: Instagram/sabbinnaa_

Стоит отметить, что итальянцы придерживаются размеренного и расслабленного образа жизни. Поэтому местные рестораны работают с 12:00 до 15:00 в обед и открываются снова в 18:30 вечером. Здесь зачастую все могут собраться просто с друзьями или коллегами до ужина и выпить бокал вина или апероля.

Наша соотечественница поделилась, что пока будет продолжать развиваться в свой профессии, закончит магистратуру и по возможности хочет исследовать как можно больше стран.