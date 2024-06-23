Гроза, шквал и ветер: в Астане, Алматы и Шымкенте объявили штормовое предупреждение

В Астане, Алматы и Шымкенте, а также 16 областях Казахстана на 24 июня объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на госметеослужбу "Казгидромет".

В Атырауской области ожидается ветер западный, северо-западный, на севере, юге, востоке порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау ожидается ветер северо-западный, порывы 15-18 м/с.

На северо-востоке, юге Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, западный, на северо-востоке, юге области 15-20 м/с. На севере, юго-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере-востоке, западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохранится высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах Алматинской области ожидается сильный дождь. Ночью в горных районах области, днем на западе, юге, в горных районах области – гроза. Днем на западе, севере области – пыльная буря. Ветер юго-западный, западный, при грозе порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 35 градусов. На большей части области сохранится высокая, в северной половине области чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве днем ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов.

В Алматы днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидается гроза. Днем на западе, востоке области – град, шквал. Ветер юго-западный, южный, ночью на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, востоке области порывы 25 м/с. В центре области ожидается высокая пожарная опасность. В Костанае утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, южный, утром и днем 15-20 м/с.

Ночью на севере Карагандинской области ожидается гроза. Днем на западе, севере, востоке области ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный, днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ночью ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Улытауской области ожидается гроза, днем – шквал. Ветер юго-западный, днем 15-20, временами порывы 23 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер юго-западный, днем 15-20, временами порывы 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в центре, на западе Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, западный, ночью в центре, на западе области 15-20 м/с, днем 15-20, в центре области 23 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане ожидается гроза, днем – град, шквал.

Ночью на востоке, днем на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На востоке области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ожидается ветер северо-западный, порывы 18 м/с.

Ночью на юге, днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, днем на востоке, юге области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске днем ожидается сильная жара 36 градусов.

Днем на западе, севере Абайской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, севере области 15-20 м/с. В Семее днем ожидается сильная жара 39 градусов.

Днем на востоке, в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем в области сохраняется сильная жара 35-37 градусов. В Талдыкоргане днем сохраняется сильная жара 35-37 градусов. Ожидается высокая пожарная опасность.

Днем в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. На севере, западе области – пыльная буря. Ветер западный, ночью на севере, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15- 20 м/с. В Туркестане днем ожидается пыльная буря. Ветер западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте во второй половине дня ожидается гроза. Ветер западный, днем порывы 15-20 м/с.



На севере, востоке Актюбинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный 9-14, на западе, севере, в центре области 15-20, временами порывы 23 м/с. г. Актобе: 24 июня ожидается гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на севере, юге, в горных районах Жамбылской области, 25 июня в горных районах ожидается гроза. 24-25 июня ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. 24-25 июня днем на большей части области ожидается сильная жара 38 градусов. В Таразе днем ожидается гроза. 24 июня ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-39 градусов. На востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре утром и днем ожидается гроза. Днем сохраняется сильная жара 36-38 градусов.

Ночью на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днем – гроза, на западе, юге области – град, шквал. Ветер южный, ночью на юге области порывы 15-20 м/с, днем порывы 15-20, на юге области временами 25 м/с. В Петропавловске ожидается гроза. Ветер южный, днем порывы 15-20 м/с.

Ранее "Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по всей территории Казахстана на понедельник, 24 июня. Подробнее можно узнать здесь.

