Град и сильный ветер прогнозируют в Казахстане 24 июня

"Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по всей территории Казахстана на понедельник, 24 июня, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу синоптиков, по стране сохранится неустойчивая погода.

"На большей части территории РК по-прежнему сохраняется неустойчивая погода, с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами, днем в горных районах юго-востока страны ожидается сильный дождь, по республике ожидается усиление ветра, шквал, град". РГП "Казгидромет"

Днем в Абайской, Жетысуской, Алматинской, Жамбылской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях, на юге Карагандинской области сохраняется сильная жара.

В Актюбинской, Алматинской, на севере, востоке Улытауской, на севере Абайской, на западе, в центре Карагандинской, на западе Акмолинской, на юге Восточно-Казахстанской, на западе, северо-востоке Мангистауской, на севере, востоке Жетысуской, на востоке, в центре Павлодарской, на западе Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Атырауской, Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, в северной половине Алматинской области, в Улытауской, на юге Западно-Казахстанской, на западе, юге Актюбинской, на юге Костанайской, Карагандинской области и в Абайской, на севере, востоке Жетысуской, на севере, юго-востоке, в центре Мангистауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Также в ближайшие дни в мегаполисах Казахстана прогнозируют дождь, грозу и шквальный ветер.

