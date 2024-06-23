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Град и сильный ветер прогнозируют в Казахстане 24 июня

ветер, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2024 17:19 Фото: freepik
"Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по всей территории Казахстана на понедельник, 24 июня, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу синоптиков, по стране сохранится неустойчивая погода.

"На большей части территории РК по-прежнему сохраняется неустойчивая погода, с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами, днем в горных районах юго-востока страны ожидается сильный дождь, по республике ожидается усиление ветра, шквал, град". РГП "Казгидромет"

Днем в Абайской, Жетысуской, Алматинской, Жамбылской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях, на юге Карагандинской области сохраняется сильная жара.

В Актюбинской, Алматинской, на севере, востоке Улытауской, на севере Абайской, на западе, в центре Карагандинской, на западе Акмолинской, на юге Восточно-Казахстанской, на западе, северо-востоке Мангистауской, на севере, востоке Жетысуской, на востоке, в центре Павлодарской, на западе Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке Западно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Атырауской, Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, в северной половине Алматинской области, в Улытауской, на юге Западно-Казахстанской, на западе, юге Актюбинской, на юге Костанайской, Карагандинской области и в Абайской, на севере, востоке Жетысуской, на севере, юго-востоке, в центре Мангистауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Также в ближайшие дни в мегаполисах Казахстана прогнозируют дождь, грозу и шквальный ветер.

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