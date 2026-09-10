Остановка грузовика без "аварийки" едва не привела к трагедии на трассе Астана – Алматы

Камеры зафиксировали момент дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на автомобильной дороге республиканского значения Астана – Караганда – Алматы, сообщает Zakon.kz.

Это видео пресс-служба АО "НК "ҚазАвтоЖол" разместила сегодня, 10 сентября 2026 года.

На кадрах видно, как грузовой автомобиль движется с низкой скоростью, после чего останавливается на проезжей части. При этом аварийная световая сигнализация включена не была. Затем двигавшийся сзади легковой автомобиль совершает попутное столкновение с грузовиком.

"От удара легковой автомобиль выбросило с проезжей части на обочину, после чего он опрокинулся". АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Теперь обстоятельства происшествия устанавливаются компетентными органами.

Дорожная компания после произошедшего настоятельно напоминает:

"Вынужденная остановка на трассе без обозначения транспортного средства создает серьезную угрозу для остальных участников движения. При вынужденной остановке необходимо незамедлительно включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки в соответствии с требованиями ПДД".

Конечно же, водителям также необходимо соблюдать безопасную дистанцию и постоянно контролировать ситуацию впереди.

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