Остановка грузовика без "аварийки" едва не привела к трагедии на трассе Астана – Алматы
Фото: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Камеры зафиксировали момент дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на автомобильной дороге республиканского значения Астана – Караганда – Алматы, сообщает Zakon.kz.
Это видео пресс-служба АО "НК "ҚазАвтоЖол" разместила сегодня, 10 сентября 2026 года.
На кадрах видно, как грузовой автомобиль движется с низкой скоростью, после чего останавливается на проезжей части. При этом аварийная световая сигнализация включена не была. Затем двигавшийся сзади легковой автомобиль совершает попутное столкновение с грузовиком.
"От удара легковой автомобиль выбросило с проезжей части на обочину, после чего он опрокинулся".АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Теперь обстоятельства происшествия устанавливаются компетентными органами.
Дорожная компания после произошедшего настоятельно напоминает:
"Вынужденная остановка на трассе без обозначения транспортного средства создает серьезную угрозу для остальных участников движения. При вынужденной остановке необходимо незамедлительно включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки в соответствии с требованиями ПДД".
Конечно же, водителям также необходимо соблюдать безопасную дистанцию и постоянно контролировать ситуацию впереди.
8 сентября стало известно, что на трассе под Алматы будет закрыт проезд грузовикам до конца 2026 года. Подробнее – тут.
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