"Раньше страховали оборудование, но не жизни": как новый закон защитит журналистов

19 июня 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О масс-медиа". Особенно Zakon.kz заинтересовало новое положение, инициированное журналистом и депутатом Сергеем Пономарёвым – страхование работников СМИ.

Вообще в законе предусмотрен целый ряд любопытных положений. Например, введено понятие "особый статус журналиста", усовершенствован порядок аккредитации, сокращен срок рассмотрения запросов СМИ и т. д. Подробнее содержание документа изложено здесь.

Но нас сейчас интересует одна конкретная норма – пресловутое страхование. С уточняющими вопросами мы обратились непосредственно к ее автору. Итак:

Почему важна и нужна?

Потому что 30 лет Независимости Республики Казахстан жизнь, здоровье и безопасность представителей прессы не защищались, отвечает депутат Сергей Пономарёв.

"Я много лет работал полевым репортером на государственных и частных каналах Казахстана и других стран. Мне приходилось бывать в горячих точках в Югославии, Израиле, на севере Индии, где были конфликты между пакистанцами и индусами, в Чечне, на афганской границе. Одним словом, в разных ситуациях. И могу сказать, что крупнейшие государственные каналы страны, отправляя меня в командировку туда, где шли боевые действия, гибли люди, страховали оборудование – все, кроме жизни членов съемочной группы".

Для сравнения он припомнил прошлогоднюю трагедию с гибелью шахтеров:

"Понятно, что людей не вернуть, но тем не менее профсоюз у шахтеров настолько сильный, что, согласно коллективному договору, их семьи получат компенсацию, бесплатное образование для детей, закрытие всех кредитов, жилье. В случае с казахстанскими журналистами – ничего подобного и близко не было".

Были ли у инициативы противники?

Несмотря на жаркие споры в ходе обсуждения законопроекта, у предложения "прикрыть тылы" корреспондентам, по словам депутата, противников не нашлось.

"Я был в рабочей группе. Обсуждение велось с огромным количеством людей, общественниками, правозащитными журналистскими организациями, представителями региональных СМИ, авторитетами в мире журналистики. Дискуссия шла напряженная. Однако по этому вопросу я получил полное согласие, поддержку и одобрение, как среди коллег-журналистов, так и среди депутатов Мажилиса", – заверил он.

Речь только о горячих точках и ЧС?

Нет, под данный пункт подпадает любой несчастный случай "на производстве".

"Вот вы вышли на митинг и "получили" камнем по затылку – получите компенсацию для поправки здоровья", – привел пример спикер.

Как будет работать на практике?

Далеко не все издания могут позволить себе многомиллионные выплаты своим "подопечным". Что делать в этом случае?

"Представьте себе, произошла трагедия. Безусловно, у нас есть богатые редакции, государственные СМИ могут себе позволить. А частные? А интернет-порталы? Конечно, нет. Поэтому, принимая человека на работу, они обязаны изначально заключить страховой контакт со страховой компанией на жизнь корреспондента, тем более у него будет особый статус", – объяснил Сергей Пономарёв.

Если сотрудник не работает "в поле", его можно не страховать?

Нежелательно, потому что тогда, в случае получения травм "на службе", выплачивать компенсацию пострадавшему будет сама редакция. Это касается всех членов коллектива, в том числе редакторов. Кроме внештатников: они будут вынуждены позаботиться о себе самостоятельно.

Если травма получена на работе, выполненной по инициативе самого репортера, без редакционного задания?

"Тогда это вина журналиста. Впрочем, если он принес ценный материал, и редакция его приняла, она берет на себя ответственность за охрану здоровья сотрудника", – подытожил собеседник.

Ранее мы писали, что закон разработан во исполнение поручения главы государства, данного в рамках Послания народу Казахстана от 16 марта 2022 года "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации", о пересмотре закона о средствах массовой информации с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы.