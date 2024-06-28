Из-за сильной жары на республиканской трассе Казахстана образовался дефект

Сегодня, 28 июня 2024 года, в АО "НК "КазАвтоЖол" поделились оперативной информацией о состоянии дороги Тараз – Кайнар, где был обнаружен дефект, сообщает Zakon.kz.

В нацкомпании пояснили, что дефект на цементобетонном покрытии на участке автодороги Тараз – Кайнар (244 км) в Жамбылской области образовался из-за сильной жары.

"В ходе принятия оперативных мер силами работников ДЭУ-34 ЖОФ "Кажсервис" в течение двух часов данный дефект был устранен без ограничений для движения. В связи с объявленным в регионе штормовым предупреждением из-за сильной жары до +45°C контроль за состоянием цементобетонного покрытия усилен, ведется круглосуточное патрулирование участков". Пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"

Фото: Telegram/qazavtojol

Также сообщается, что в текущем году, согласно запланированному графику работ, силами подрядных организаций и ЖОФ ТОО "Кажсервис" проводятся работы по среднему и текущему ремонтам цементобетонного покрытия, в рамках которых выполняются работы по устранению просадок, трещин, ремонту деформационных швов и ремонту покрытия на участке Тараз – Кайнар автомобильной дороги республиканского значения А-2 "Гр. РУ (на Ташкент) – Шымкент – Тараз – Алматы – Хоргос" (239-476 км).

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