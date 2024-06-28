Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Из-за сильной жары на республиканской трассе Казахстана образовался дефект

Из-за сильной жары на республиканской трассе Казахстана образовался дефект, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 13:40 Фото: Telegram/qazavtojol
Сегодня, 28 июня 2024 года, в АО "НК "КазАвтоЖол" поделились оперативной информацией о состоянии дороги Тараз – Кайнар, где был обнаружен дефект, сообщает Zakon.kz.

В нацкомпании пояснили, что дефект на цементобетонном покрытии на участке автодороги Тараз – Кайнар (244 км) в Жамбылской области образовался из-за сильной жары.

"В ходе принятия оперативных мер силами работников ДЭУ-34 ЖОФ "Кажсервис" в течение двух часов данный дефект был устранен без ограничений для движения. В связи с объявленным в регионе штормовым предупреждением из-за сильной жары до +45°C контроль за состоянием цементобетонного покрытия усилен, ведется круглосуточное патрулирование участков".Пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"
Из-за сильной жары на республиканской трассе Казахстана образовался дефект, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 13:40

Фото: Telegram/qazavtojol

Также сообщается, что в текущем году, согласно запланированному графику работ, силами подрядных организаций и ЖОФ ТОО "Кажсервис" проводятся работы по среднему и текущему ремонтам цементобетонного покрытия, в рамках которых выполняются работы по устранению просадок, трещин, ремонту деформационных швов и ремонту покрытия на участке Тараз – Кайнар автомобильной дороги республиканского значения А-2 "Гр. РУ (на Ташкент) – Шымкент – Тараз – Алматы – Хоргос" (239-476 км).

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 13:40
"КазАвтоЖол" выступил с громким обещанием по дорогам
, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 13:40

Ранее АО "НК "КазАвтоЖол" уведомило о начале среднего ремонта на участке автодороги Р-10 "Обход Астана" (46-53 км).

Читайте также

штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено на субботу в 14 областях Казахстана
Двое детей заболели эхинококкозом в Мангистауской области
Двое детей заболели эхинококкозом в Мангистауской области
Алименты за внука будет выплачивать бабушка в ЗКО
Алименты за внука будет выплачивать бабушка в ЗКО
Динара Халдарова
Казавтожол Жамбылская область Тараз 2024 год Строительство дорог Автодороги Дороги
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
По 50 тысяч тенге &quot;выплатят&quot; казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
По 50 тысяч тенге "выплатят" казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
Когда пойдет дождь в Алматы, Астане и Шымкенте
Когда пойдет дождь в Алматы, Астане и Шымкенте
доллар, тенге, курс
Тенге рухнул: что станет с курсом в ближайшем будущем, спрогнозировали аналитики
Новые поправки вносят в правила дорожного движения
Новые поправки вносят в правила дорожного движения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: