Минобороны обратилось к жителям Астаны с заявлением

Министерство обороны Казахстана сегодня, 28 июня 2024 года, обратилось к жителям и гостям Астаны из-за предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает Zakon.kz.

Официальное сообщение опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

"3-4 июля 2024 года во время проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане будет усилена охрана воздушных рубежей над столицей. В этой связи с 28 июня по 1 июля текущего года пройдут тренировочные полеты авиации Вооруженных сил в строгом соответствии с правилами безопасности. Просим жителей и гостей Астаны отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям". Пресс-служба Минобороны РК

27 июня 2024 года стало известно, что вокруг Астаны установили блокпосты в связи с подготовкой к саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). При этом, как отметили в МВД, никаких ограничений для передвижения граждан нет и город никто не закрывал. Но позднее Служба госохраны РК предупредила жителей и гостей столицы, что 28 июня в городе будут перекрывать дороги.

Материал по теме Закроют ли въезд в Астану из-за саммита ШОС

Напомним, саммит ШОС состоится в Астане 3-4 июля.