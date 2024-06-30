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Повышенное загрязнение воздуха прогнозируют в западном городе Казахстана

загрязнение воздуха, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 09:26 Фото: freepik
В воскресенье, 30 июня 2024 года, синоптики предупреждают о высоком содержании вредных примесей в одном из городов на западе Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов, 30 июня неблагоприятные метеорологические условия ожидают жителей и гостей Атырау.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

В Астане и 17 областях Казахстана на 30 июня объявлено штормовое предупреждение.

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