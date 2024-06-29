В Казахстане на воскресенье объявлено штормовое предупреждение

В Астане и 17 областях Казахстана на 30 июня объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане днем ожидаются гроза, град. Ветер южный, юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.



Днем на севере, востоке Атырауской области ожидается ветер северо-западный, северный порывы 15-20 м/с. На западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидается гроза, на севере области пыльная буря. Ветер северо-западный днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте ожидается ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.



Ночью на западе, севере, юге, днем на большей части Акмолинской области ожидается гроза. Днем на западе, севере, юге области ожидаются град, шквал. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20, временами 23 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау временами ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный днем порывы 15-18 м/с.



На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, западный на западе, севере, юге области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный утром и днем порывы 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.



Днем на севере, востоке Улытауской области ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью на юге Карагандинской области, днем на западе, севере, востоке области ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.



Ночью на западе, севере, юге Абайской области ожидается гроза. Днем гроза, на севере, юге, в центре области ожидается град, шквал. Ветер южный, юго-западный на севере, юге, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Семее утром и днем ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный утром и днем порывы 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.



Ночью на севере, западе Кызылординской области ожидается гроза. Днем в центре области пыльная буря. Ветер западный ночью на западе области 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер западный днем 15-20 м/с.



На севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара +35. В Алматы днем ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. В Конаеве днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем сохранится сильная жара +35.



На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается сильный дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью на западе области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере, востоке области порывы 25 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидается временами сильный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем 15-20 м/с.



В Актюбинской области ветер северо-западный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области ожидается ветер северо-западный, северный на севере области 15-20 м/с. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.



В Западно-Казахстанской области ветер северный с переходом юго-западный днем на востоке области порывы 15-20 м/с.



На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днем град. Ветер юго-восточный на западе, севере, юге порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.



Утром и днем на западе, севере, юге Павлодарской области ожидается гроза. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре сохраняется высокая пожарная опасность.



На северо-востоке, в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на северо-востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара +35+36.



На севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Таразе утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ранее "Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на воскресенье, 30 июня 2024 года.