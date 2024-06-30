Дождь, град и сильный ветер прогнозируют в мегаполисах Казахстана на ближайшие дни

Фото: freepik

Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды с 30 июня по 2 июля в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана 30 июня: переменная облачность, днем – дождь, гроза, град. Скорость ветра 9-14, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°C, днем +26+28°C. 1 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, град. Скорость ветра ночью 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +23+25°C. 2 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, град. Скорость ветра 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +21+23°C. Алматы 30 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, безветренно. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +23+25°C. 1 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +30+32°C. 2 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, град. Скорость ветра 3-8, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +24+26°C. Шымкент 30 июня: переменная облачность, без осадков, безветренно. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +26+28°C. 1 июля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°C, днем +30+32°C. 2 июля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°C, днем +28+30°C. Читайте также Си Цзиньпин посетит Казахстан с официальным визитом

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