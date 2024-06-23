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Дождь, грозу и шквальный ветер прогнозируют в мегаполисах Казахстана на ближайшие дни

, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2024 11:15
Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды с 21 по 23 апреля в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана

23 июня: переменная облачность, во второй половине дня небольшой дождь, гроза. Скорость ветра 5-10 м/см/с. Температура воздуха ночью +17+19 °C, днем +30+32 °C.

24 июня: переменная облачность, дождь, гроза. Скорость ветра 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19+21 °C, днем +27+29 °C.

25 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +15+17 °C, днем +23+25 °C.

Алматы

23 июня: переменная облачность, без осадков, безветренно. Температура воздуха ночью +20+22 °C, днем +32+34 °C.

24 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +21+23 °C, днем +30+32 °C.

25 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20 °C, днем +30+32 °C.

Шымкент

23 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 1 м/с. Температура воздуха ночью +20+22 °C, днем +35+37 °C.

24 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 8-13, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +22+24 °C, днем +32+34 °C.

25 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23 °C, днем +32+34 °C.

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