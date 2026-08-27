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Политика

Токаев выразил сочувствие Си Цзиньпину в связи с трагедией в Сицзане

Токаев выразил сочувствие Си Цзиньпину в связи с трагедией в Сицзане, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 18:15 Фото: Zakon.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями схода мощных селей в автономном районе Сицзан, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.

Глава государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также выразил надежду на скорейшее воссоединение пропавших граждан со своими семьями.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана поздравил Майю Санду с 35-летием Независимости Молдовы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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