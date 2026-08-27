Токаев выразил сочувствие Си Цзиньпину в связи с трагедией в Сицзане

Фото: Zakon.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями схода мощных селей в автономном районе Сицзан, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда. Глава государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также выразил надежду на скорейшее воссоединение пропавших граждан со своими семьями. Ранее сообщалось, что президент Казахстана поздравил Майю Санду с 35-летием Независимости Молдовы.

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