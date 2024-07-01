Жара, гроза и шквал: в 15 областях объявлено штормовое предупреждение

В Астане, Алматы и 15 областях Казахстана на 2 июля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казигдромет".

В Астане утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на западе, востоке области туман. Ветер северо-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Костанае утром и днем ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ночью и утром на юге, востоке области туман. Ветер северо-восточный на западе, севере, юге порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается гроза, днем град. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

В горных районах Алматинской области и Алматы временами ожидается сильный дождь. На западе, юге, в горных районах области гроза. Ветер северо-западный на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20, временами 25 м/с. В Алматы временами ожидается гроза. В Конаеве временами ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 17-22 м/с.

Ночью в горных районах Жетысуской области ожидается сильный дождь. На востоке, в центре, горных районах области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер западный на востоке, в центре, горных районах области порывы 15-20, временами 25 м/с. В Талдыкоргане ожидается гроза. Ветер западный при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем на юге, западе Атырауской области ожидается ветер западный, юго- западный порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-36 градусов. На западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау ожидается ветер западный, юго-западный днем порывы 15-18 м/с.

Днем на севере, западе Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. В Актобе днем ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, северо-востоке в Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный днем на севере, северо-востоке области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. На западе, севере области ожидается высокая пожарная опасность. В Уральске днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный днем порывы 18 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность.

Днем в центре, на востоке Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер западный, северо-западный утром и днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер западный, северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, юге, в центре Абайской области ожидается гроза. Днем гроза, на западе, севере, в центре области град, шквал. Ветер юго-западный на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. На северо-западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее днем ожидается гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, востоке, юге области ожидается гроза. Днем гроза, на севере, востоке, юге области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 23 м/с. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.



Днем на севере, востоке Карагандинской области ожидается временами сильный дождь. Ночью на западе, севере, востоке области ожидается гроза, днем гроза, на севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-западный днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На юге, западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается гроза.

В Улытауской области ожидается гроза. Днем на востоке области ожидаются град, шквал. Ветер западный, северо-западный днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем на порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью на севере, востоке Павлодарской области ожидается сильный дождь. Гроза, днем на севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-западный на севере, востоке области 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный, северо-западный на западе, севере, востоке области 15-20, днем порывы 23 м/с. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау ожидается гроза. Ночью и утром временами ожидается сильный дождь.

Ночью и утром на севере Туркестанской области ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер северо-западный ночью и утром на севере области 15-20 м/с.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz о погоде на 2, 3 и 4 июля 2024 года. По данным метеорологов, по стране пройдут сильные дожди, а температура продолжит подниматься.

