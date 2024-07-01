Сильные дожди и жара 42°С: о погоде в Казахстане на первые дни июля

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz о погоде на 2, 3 и 4 июля 2024 года. По данным метеорологов, по стране пройдут сильные дожди, а температура продолжит подниматься.

Специалисты подчеркивают, в ближайшие дни на большую часть территории Казахстана будет влиять обширный циклон, который принесет обильные дожди с грозами, ожидается выпадение града и шквалистый ветер.

"Сильный дождь ожидается на севере, юго-востоке, востоке и в центре страны. Лишь на западе и юге республики ожидается погода преимущественно без осадков". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, на большей части республики ожидается постепенное повышение температуры воздуха:

на северо-западе до 28-35 тепла,

на севере до 20-28 тепла,

в центре до 22-33 тепла,

на юго-востоке до 27-36 тепла,

на юге до 33-38 тепла.

Жарче всего, предупреждают синоптики, будет на западе Казахстана.

"На западе страны ожидается сильная жара до +35+42°С". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее специалисты подробно рассказали, какой будет погода в июле по стране. Подробнее с прогнозом погоды можно ознакомиться по ссылке.