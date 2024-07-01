Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сильные дожди и жара 42°С: о погоде в Казахстане на первые дни июля

погода июль, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 12:00 Фото: pxhere
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz о погоде на 2, 3 и 4 июля 2024 года. По данным метеорологов, по стране пройдут сильные дожди, а температура продолжит подниматься.

Специалисты подчеркивают, в ближайшие дни на большую часть территории Казахстана будет влиять обширный циклон, который принесет обильные дожди с грозами, ожидается выпадение града и шквалистый ветер.

"Сильный дождь ожидается на севере, юго-востоке, востоке и в центре страны. Лишь на западе и юге республики ожидается погода преимущественно без осадков".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, на большей части республики ожидается постепенное повышение температуры воздуха:

  • на северо-западе до 28-35 тепла,
  • на севере до 20-28 тепла,
  • в центре до 22-33 тепла,
  • на юго-востоке до 27-36 тепла,
  • на юге до 33-38 тепла.

Жарче всего, предупреждают синоптики, будет на западе Казахстана.

"На западе страны ожидается сильная жара до +35+42°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее специалисты подробно рассказали, какой будет погода в июле по стране. Подробнее с прогнозом погоды можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также

Актау, виды города Актау, Каспийское море, Каспий
Каспий дождался: уровень моря увеличился на 119 см
Алматинцев предупредили о сильном дожде
Алматинцев предупредили о сильном дожде
Тела погибших в Кыргызстане детей доставили на Родину в ВКО
Ездили в гости: тела погибших в Кыргызстане детей привезли на Родину в Усть-Каменогорск
Анастасия Московчук
Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Жара Прогноз погоды
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
По 50 тысяч тенге &quot;выплатят&quot; казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
По 50 тысяч тенге "выплатят" казахстанцам, родившимся с 1949 по 1998 год
доллар, тенге, курс
Тенге рухнул: что станет с курсом в ближайшем будущем, спрогнозировали аналитики
Новые поправки вносят в правила дорожного движения
Новые поправки вносят в правила дорожного движения
футбол
Матч Англии и Словакии завершился фантастической удачей англичан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: