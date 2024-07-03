Жара до +42, гроза, шквал: в 15 областях объявлено штормовое предупреждение

В Астане и 15 областях Казахстана на 4 июля объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казигдромет".

В Астане временами ожидается гроза.

Днем в Западно-Казахстанской области сохраняется сильная жара 35-38 градусов. На северо-западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске днем сохраняется сильная жара 35-37 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.



В Атырауской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, днем на западе области порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-39 градусов. На западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау днем сохраняется сильная жара до 37-39 градусов. Также днем 4-6 июля на юге области ожидается очень сильная жара 40-42 градуса.

Днем на севере Павлодарской области ожидаются сильный дождь, град шквал. Ночью западе, юге области, днем на большей части области гроза ожидается. Ветер северо-западный днем на севере, западе, юге области 15-20 м/с. На юге, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре утром и днем ожидается гроза. Ветер северо -западный днем 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, юге, в центре Абайской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ветер юго-западный на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. На северо-западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее ожидается гроза, град. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ветер юго-восточный на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается гроза, град. Ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке, юге Карагандинской области ожидаются временами сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ветер северо-западный, северный днем на западе, в центре области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидается гроза.

Ночью на востоке Улытауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, северный днем на востоке области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге Актюбинской области ожидается сильная жара 36 градусов.

В восточной половине Акмолинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный утром и днем на западе, севере, в горных районах порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер северо-восточный утром и днем порывы 15-20 м/с.

Днем на большей части Мангистауской области ожидается сильная жара 34-39 градусов. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на востоке области туман. В Костанае днем ожидается гроза.

В Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с.

На востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный на востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем на востоке, в центре, горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер западный на востоке, в центре, горных районах области порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что жителей Астаны и Алматы по-прежнему ждет непогода. Вместе с тем, как отмечают специалисты РГП "Казгидромет", жители Шымкента в полной мере могут наслаждаться летом без осадков.

