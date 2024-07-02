Си Цзиньпин пригласил 10-летнего казахстанца в престижный университет

Сегодня, 2 июля 2024 года, в Астану с государственным визитом прибыл председатель КНР Си Цзиньпин. Важного гостя в столице встретил детский хор и кортеж с вертолетом, сообщает Zakon.kz.

Небольшим видео с официальной встречи поделился журналист Адиль Балтабаев.

Ведущий и автор проекта PRESIDENT уточнил, что внутри терминала дети пели песни на китайском языке и рассказывали о себе.

Кроме того, один из участников – 10-летний Амирхан – и вовсе назвал Си Цзиньпина дедушкой.

"Мальчик не только растрогал главу КНР, но и удивил его знанием китайского, за что получил приглашение поступить в Пекинский университет языка и культуры, в котором учился наш президент", – рассказал о случившемся на мероприятии Балтабаев.

Лидер Китая пробудет в Казахстане три дня: со 2 по 4 июля.

Программа визита китайского лидера предусматривает проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.